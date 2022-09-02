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Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС - РИА Новости, 02.09.2022
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Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС - РИА Новости, 02.09.2022
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС
Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:27
2022-09-02T08:40
россия
экономика
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались", - сообщили в пресс-службе.О том, что министерство в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве, сообщило ранее в пятницу издание "Коммерсант".В пресс-службе министерства в свою очередь также подчеркнули, что министерство в целях обеспечения кондитерских предприятий РФ необходимыми ингредиентами для производства совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов."При этом рассматривается возможность развития производства отдельных видов ингредиентов на территории нашей страны, что позволит не зависеть от их импорта и сократить логистику", - уточнили в пресс-службе.
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россия, экономика, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
08:27 02.09.2022 (обновлено: 08:40 02.09.2022)
 
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС

Минсельхоз не запрещал поставки масложирового сырья из ЕС для кондитерских изделий

© Pixabay / svetlanabar Торт
Торт - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Pixabay / svetlanabar
Торт. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства.
"Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались", - сообщили в пресс-службе.
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О том, что министерство в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве, сообщило ранее в пятницу издание "Коммерсант".
В пресс-службе министерства в свою очередь также подчеркнули, что министерство в целях обеспечения кондитерских предприятий РФ необходимыми ингредиентами для производства совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов.
"При этом рассматривается возможность развития производства отдельных видов ингредиентов на территории нашей страны, что позволит не зависеть от их импорта и сократить логистику", - уточнили в пресс-службе.
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РоссияЭкономикаЕвросоюзМинистерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
 
 
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