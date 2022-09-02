https://ria.ru/20220902/postavki-1813903431.html

Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС

Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС - РИА Новости, 02.09.2022

Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС

Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:27

2022-09-02T08:27

2022-09-02T08:40

россия

экономика

евросоюз

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались", - сообщили в пресс-службе.О том, что министерство в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве, сообщило ранее в пятницу издание "Коммерсант".В пресс-службе министерства в свою очередь также подчеркнули, что министерство в целях обеспечения кондитерских предприятий РФ необходимыми ингредиентами для производства совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов."При этом рассматривается возможность развития производства отдельных видов ингредиентов на территории нашей страны, что позволит не зависеть от их импорта и сократить логистику", - уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220817/poshliny-1810275348.html

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россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, экономика, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)