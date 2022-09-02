https://ria.ru/20220902/postavki-1813903431.html
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС - РИА Новости, 02.09.2022
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС
Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:27
2022-09-02T08:27
2022-09-02T08:40
россия
экономика
евросоюз
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Минсельхоз РФ не принимал решений запретить поставки в Россию из Евросоюза масложирового сырья для производства в стране кондитерских изделий, сообщили журналистам в пресс-службе министерства."Решения по запрету поставок из ЕС масложировой продукции для кондитерской промышленности не принимались", - сообщили в пресс-службе.О том, что министерство в качестве контрсанкций прорабатывает возможность полного запрета импорта из ЕС растительных жиров, используемых в кондитерском производстве, сообщило ранее в пятницу издание "Коммерсант".В пресс-службе министерства в свою очередь также подчеркнули, что министерство в целях обеспечения кондитерских предприятий РФ необходимыми ингредиентами для производства совместно с другими ведомствами и участниками рынка прорабатывает различные возможные каналы поставок как импортного сырья, так и отечественных аналогов."При этом рассматривается возможность развития производства отдельных видов ингредиентов на территории нашей страны, что позволит не зависеть от их импорта и сократить логистику", - уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220817/poshliny-1810275348.html
https://ria.ru/20220830/poshlina-1813168456.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, экономика, евросоюз, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Россия, Экономика, Евросоюз, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
08:27 02.09.2022 (обновлено: 08:40 02.09.2022)
Россия не запрещала поставки сырья для кондитерских изделий из ЕС
Минсельхоз не запрещал поставки масложирового сырья из ЕС для кондитерских изделий