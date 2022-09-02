https://ria.ru/20220902/pomosch-1814129888.html
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 02.09.2022
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины
Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:44
2022-09-02T19:44
2022-09-02T19:50
в мире
сша
цены на нефть
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США."Чтобы обеспечить нашу приверженность (помощи Украине - ред.) и немедленные нужды, мы запрашиваем 11,7 миллиарда долларов на оборонную и экономическую помощь на первый квартал 2023-го фискального года", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.Указанный период начинается в октябре и заканчивается в конце 2022 года.Как говорится в заявлении, еще 2 миллиарда долларов Белый дом попросит для разрешения ситуации на внутреннем энергорынке и снижения цен на топливо.
https://ria.ru/20220901/pomosch-1813776372.html
сша
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_86025416e5e89699749a68d06ddce5a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, цены на нефть, украина
В мире, США, Цены на нефть, Украина
19:44 02.09.2022 (обновлено: 19:50 02.09.2022)
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины
Белый дом запросит у конгресса 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине