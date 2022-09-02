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Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 02.09.2022
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Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 02.09.2022
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины
Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:44
2022-09-02T19:50
в мире
сша
цены на нефть
украина
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США."Чтобы обеспечить нашу приверженность (помощи Украине - ред.) и немедленные нужды, мы запрашиваем 11,7 миллиарда долларов на оборонную и экономическую помощь на первый квартал 2023-го фискального года", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.Указанный период начинается в октябре и заканчивается в конце 2022 года.Как говорится в заявлении, еще 2 миллиарда долларов Белый дом попросит для разрешения ситуации на внутреннем энергорынке и снижения цен на топливо.
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в мире, сша, цены на нефть, украина
В мире, США, Цены на нефть, Украина
19:44 02.09.2022 (обновлено: 19:50 02.09.2022)
 
Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины

Белый дом запросит у конгресса 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги Украины, США
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги Украины, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США.
"Чтобы обеспечить нашу приверженность (помощи Украине - ред.) и немедленные нужды, мы запрашиваем 11,7 миллиарда долларов на оборонную и экономическую помощь на первый квартал 2023-го фискального года", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.
Указанный период начинается в октябре и заканчивается в конце 2022 года.
Как говорится в заявлении, еще 2 миллиарда долларов Белый дом попросит для разрешения ситуации на внутреннем энергорынке и снижения цен на топливо.
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