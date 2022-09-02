https://ria.ru/20220902/pomosch-1814129888.html

Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины

Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины - РИА Новости, 02.09.2022

Белый дом запросит у конгресса более 11 миллиардов долларов для Украины

Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:44

2022-09-02T19:44

2022-09-02T19:50

в мире

сша

цены на нефть

украина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796586943_0:0:3026:1703_1920x0_80_0_0_7ee2dc93dcb58cb5d826cd65c3d1511c.jpg

ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Белый дом сообщил, что запросит конгресс о 11,7 миллиарда долларов для помощи Украине и о 2 миллиардах долларов - для снижения цен на топливо в США."Чтобы обеспечить нашу приверженность (помощи Украине - ред.) и немедленные нужды, мы запрашиваем 11,7 миллиарда долларов на оборонную и экономическую помощь на первый квартал 2023-го фискального года", - говорится в заявлении пресс-службы Белого дома.Указанный период начинается в октябре и заканчивается в конце 2022 года.Как говорится в заявлении, еще 2 миллиарда долларов Белый дом попросит для разрешения ситуации на внутреннем энергорынке и снижения цен на топливо.

https://ria.ru/20220901/pomosch-1813776372.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, цены на нефть, украина