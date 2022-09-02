https://ria.ru/20220902/polsha-1814121481.html

На Украине заговорили о возвращении квартир во Львове полякам

На Украине заговорили о возвращении квартир во Львове полякам - РИА Новости, 02.09.2022

На Украине заговорили о возвращении квартир во Львове полякам

Поляки подали более полторы тысячи исков в украинские суды для возвращения имущества, потерянного в годы Второй мировой войны на Западной Украине, заявил в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:06

2022-09-02T19:06

2022-09-02T20:04

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украина

евросоюз

польша

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поляки подали более полторы тысячи исков в украинские суды для возвращения имущества, потерянного в годы Второй мировой войны на Западной Украине, заявил в комментарии порталу "Страна" польский политический деятель Конрад Рэнкас."Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсаций за недвижимость", — сказал он.По словам украинских журналистов, речь идет о поляках, которых насильно выселили с Украины в годы Второй мировой войны. Теперь они хотят "вернуть квартиры во Львове", несмотря на поддержку Киева польскими властями.При этом юридически вопрос реституций был закрыт в 90-х соответствующим законом, принятым Варшавой под давлением ЕС. Тогда польское правительство выплатило пострадавшим или их потомкам пятую часть от потерянного имущества.На прошлой неделе экс-депутат Рады Илья Кива утверждал, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев не только для переговоров с Владимиром Зеленским, но и для контроля передачи Западной Украины под управление Варшавы.Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения бывшей советской республики. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.

https://ria.ru/20220902/reparatsii-1814045458.html

https://ria.ru/20220826/polsha-1812351165.html

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2022

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, украина, евросоюз, польша