19:06 02.09.2022 (обновлено: 20:04 02.09.2022)
На Украине заговорили о возвращении квартир во Львове полякам
Польский активист Рэнкас: поляки хотят отсудить у Украины утраченное имущество
© AP Photo / Petr David JosekЛюди с флагами Польши и Украины в Варшаве
© AP Photo / Petr David Josek
Люди с флагами Польши и Украины в Варшаве. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поляки подали более полторы тысячи исков в украинские суды для возвращения имущества, потерянного в годы Второй мировой войны на Западной Украине, заявил в комментарии порталу "Страна" польский политический деятель Конрад Рэнкас.
"Эти люди хотели бы или вернуть квартиры и дома, которые принадлежали их предкам, или потребовать от Украины компенсаций за недвижимость", — сказал он.
По словам украинских журналистов, речь идет о поляках, которых насильно выселили с Украины в годы Второй мировой войны. Теперь они хотят "вернуть квартиры во Львове", несмотря на поддержку Киева польскими властями.
При этом юридически вопрос реституций был закрыт в 90-х соответствующим законом, принятым Варшавой под давлением ЕС. Тогда польское правительство выплатило пострадавшим или их потомкам пятую часть от потерянного имущества.
На прошлой неделе экс-депутат Рады Илья Кива утверждал, что президент Польши Анджей Дуда прибыл в Киев не только для переговоров с Владимиром Зеленским, но и для контроля передачи Западной Украины под управление Варшавы.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин заявил, что руководство Польши приступило к проработке сценариев де-факто расчленения бывшей советской республики. По его словам, в Варшаве убеждены, что США и Великобритания будут вынуждены поддержать план раздела Украины.
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