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Бабье лето может прийти в Москву 20-25 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
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Бабье лето может прийти в Москву 20-25 сентября
Бабье лето может прийти в Москву 20-25 сентября - РИА Новости, 02.09.2022
Бабье лето может прийти в Москву 20-25 сентября
Бабье лето с высокой вероятностью наступит в Москве с 20 по 25 сентября, сообщил в пятницу руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:34
2022-09-02T15:34
общество
москва
погода
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Бабье лето с высокой вероятностью наступит в Москве с 20 по 25 сентября, сообщил в пятницу руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов."20-25 (сентября, - ред.) мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20-25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета", - сказал Шувалов на пресс-конференции в Москве.Он уточнил, что до 15 сентября Москву будет "хлестать то одна, то другая фронтальная система", поэтому будут дожди.
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общество, москва, погода
Общество, Москва, Погода
15:34 02.09.2022
 
Бабье лето может прийти в Москву 20-25 сентября

Глава центра "Метео" Шувалов сообщил о возможном приходе бабьего лета 20-25 сентября

© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в медиабанкОсень в Москве
Осень в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Бабье лето с высокой вероятностью наступит в Москве с 20 по 25 сентября, сообщил в пятницу руководитель прогностического центра "Метео" Александр Шувалов.
"20-25 (сентября, - ред.) мы попадем в положительную аномалию температуры, это означает, что циклон наконец-то заполнится, нас покинет, и ему на смену придут западные и юго-западные потоки. Это означает, что с 20-25 можно ожидать с большой вероятностью приход бабьего лета", - сказал Шувалов на пресс-конференции в Москве.
Он уточнил, что до 15 сентября Москву будет "хлестать то одна, то другая фронтальная система", поэтому будут дожди.
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