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Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу - РИА Новости, 02.09.2022
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Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу - РИА Новости, 02.09.2022
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу
Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:32
2022-09-02T08:32
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе 12-14 градусов, по области от 10 до 15", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет порывистым западным 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.
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общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос", Александр Синенков
08:32 02.09.2022
 
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу

Синоптик "Фобоса" Синенков: облачно, дожди и до 14 градусов ожидается в Москве в пятницу

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкДождь в Москве
Дождь в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков.
"Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе 12-14 градусов, по области от 10 до 15", - сообщил Синенков.
Синоптик отметил, что ветер будет порывистым западным 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.
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ОбществоМоскваМосковская область (Подмосковье)ПогодаЦентр "Фобос"Александр Синенков
 
 
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