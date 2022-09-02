https://ria.ru/20220902/pogoda-1813904094.html
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу - РИА Новости, 02.09.2022
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу
Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:32
2022-09-02T08:32
2022-09-02T08:32
общество
москва
московская область (подмосковье)
погода
центр "фобос"
александр синенков
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе 12-14 градусов, по области от 10 до 15", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет порывистым западным 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", александр синенков
Общество, Москва, Московская область (Подмосковье), Погода, Центр "Фобос", Александр Синенков
Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу
Синоптик "Фобоса" Синенков: облачно, дожди и до 14 градусов ожидается в Москве в пятницу