https://ria.ru/20220902/pogoda-1813904094.html

Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу

Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу - РИА Новости, 02.09.2022

Москвичам пообещали дожди и до 14 градусов тепла в пятницу

Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:32

2022-09-02T08:32

2022-09-02T08:32

общество

москва

московская область (подмосковье)

погода

центр "фобос"

александр синенков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Облачно с проясненими и кратковременные дожди ожидаются в Москве в пятницу, воздух прогреется до плюс 14 градусов, сообщил РИА Новости ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков."Сегодня мы ожидаем в Москве и Московской области облачную с прояснениями погоду, местами кратковременный дождь. Температура максимальная в мегаполисе 12-14 градусов, по области от 10 до 15", - сообщил Синенков.Синоптик отметил, что ветер будет порывистым западным 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться и к вечеру составит 749 миллиметров ртутного столба.

https://ria.ru/20220901/pogoda-1813620978.html

москва

московская область (подмосковье)

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

общество, москва, московская область (подмосковье), погода, центр "фобос", александр синенков