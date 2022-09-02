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США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД
США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД - РИА Новости, 02.09.2022
США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД
США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:20
2022-09-02T16:20
2022-09-02T16:25
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения (вернуть в США взятых в плен на Украине наемников - ред.) не поступали. Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними информацией разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:20 02.09.2022 (обновлено: 16:25 02.09.2022)
США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД
Рябков: США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев