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США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД - РИА Новости, 02.09.2022
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Специальная военная операция на Украине
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США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД
США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД - РИА Новости, 02.09.2022
США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД
США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:20
2022-09-02T16:25
специальная военная операция на украине
сша
в мире
украина
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения (вернуть в США взятых в плен на Украине наемников - ред.) не поступали. Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними информацией разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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сша, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, США, В мире, Украина, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Ситуация в ДНР и ЛНР
16:20 02.09.2022 (обновлено: 16:25 02.09.2022)
 
США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД

Рябков: США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения (вернуть в США взятых в плен на Украине наемников - ред.) не поступали. Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними информацией разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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