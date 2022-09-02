https://ria.ru/20220902/plennye-1814067214.html

США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД

США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД - РИА Новости, 02.09.2022

США не обращались к России по вопросу военнопленных, заявил МИД

США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:20

2022-09-02T16:20

2022-09-02T16:25

специальная военная операция на украине

сша

в мире

украина

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. США не обращались к России по вопросу взятых в плен на Украине американцев, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Нет, по мидовской линии от американцев такие обращения (вернуть в США взятых в плен на Украине наемников - ред.) не поступали. Были определенные ситуации, когда мы обменивались с ними информацией разного рода о том, где могли находиться те или иные граждане США", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220815/somneniya-1809580225.html

сша

украина

россия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

сша, в мире, украина, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр