https://ria.ru/20220902/peterburg-1814005086.html

Экономика Петербурга держит удар в условиях санкций, заявил Беглов

Экономика Петербурга держит удар в условиях санкций, заявил Беглов - РИА Новости, 02.09.2022

Экономика Петербурга держит удар в условиях санкций, заявил Беглов

Экономика Санкт-Петербурга в условиях санкций держит удар, ситуация остается стабильной, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:39

2022-09-02T13:39

2022-09-02T13:39

экономика

санкт-петербург

александр беглов

россия

санкции в отношении россии

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 сен - РИА Новости. Экономика Санкт-Петербурга в условиях санкций держит удар, ситуация остается стабильной, сообщил губернатор города Александр Беглов."Мы видим четко, что городская экономика держит удар. Но мы понимаем, с какими проблемами столкнулись, с какими можем столкнуться в будущем. У нас для этого есть соответствующий план, который дает возможность предусмотреть и предупредить негативные явления", - сказал он на заседании городского правительства. Губернатор отметил, что принятые вместе с экспертным сообществом меры поддержки экономики позволили значительно смягчить негативные последствия санкций."Мы создали оперативный штаб по обеспечению экономической и социальной стабильности в Петербурге. Вместе с бизнесом и экспертным сообществом приняли необходимые меры поддержки бизнеса. Они дали результат. Нам удалось значительно смягчить негативные последствия санкций. Мы снизили налоговую нагрузку на предприятия, которые оказались в зоне риска. Сегодня предприятия активно включаются в программу импортозамещения… Те меры, которые мы принимаем, дают существенную поддержку нашим предприятиям, как промышленному комплексу, так и малому и среднему бизнесу", - сказал Беглов.По его словам, по итогам первого полугодия индекс промышленного производства составил 105,1%, что на 3,1% выше среднероссийского показателя. Положительную динамику демонстрируют практически все отрасли обрабатывающей промышленности города. Объем отгруженных товаров обрабатывающих производств составил более 1,8 триллиона рублей. За 6 месяцев в городе введено более 2 миллионов квадратных метров жилья, что на 57,1% больше, чем в первом полугодии 2021 года."Благодаря федеральным и городским мерам поддержки ситуация в экономике Санкт-Петербурга остается стабильной. Петербург демонстрирует финансовую стабильность. Мы имеем подушку безопасности… Но мы должны быть готовы оперативно принимать новые решения. Ситуация может меняться", - сказал Беглов.Он также отметил, что власти выполняют все социальные обязательства. "Расслабляться не стоит. Необходимо выполнять все наши обязательства и перед населением, и перед промышленностью, перед малым и средним бизнесом… Мы должны сохранить устойчивый экономический рост по итогам года.", - сказал губернатор.

https://ria.ru/20220727/importozameschenie-1805353497.html

https://ria.ru/20220617/sanktsii-1796213146.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

экономика, санкт-петербург, александр беглов, россия, санкции в отношении россии