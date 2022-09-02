https://ria.ru/20220902/pensiya-1813877990.html
Россиянам объяснили, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии
Россиянам объяснили, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии - РИА Новости, 02.09.2022
Россиянам объяснили, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии
Стаж работы при оформлении пенсии можно подтвердить несколькими способами, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В, Плеханова Ольга... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T02:15
2022-09-02T02:15
2022-09-02T02:15
общество
россия
рэу имени г. в. плеханова
ольга лебединская
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пенсии
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Стаж работы при оформлении пенсии можно подтвердить несколькими способами, рассказала "Прайму" доцент кафедры статистики РЭУ им. Г.В, Плеханова Ольга Лебединская.По словам эксперта, при отсутствии записи о стаже в трудовой книжке, его могут подтвердить справки из архива или с работы, например, выписки из приказов, лицевые счета, ведомости на выдачу зарплаты, удостоверения, письменные трудовые договоры и т.д.Лебединская подчеркнула, что, если архивные записи недоступны, подтвердить стаж могут коллеги."Периоды работы гражданина на предприятии могут устанавливаться на основании показаний не менее двух свидетелей, которые знают гражданина по совместной работе в этот период", — подытожила собеседница агентства.
https://ria.ru/20220826/pensiya-1812205091.html
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общество, россия, рэу имени г. в. плеханова, ольга лебединская, работа, пенсии
Общество, Россия, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Ольга Лебединская, Работа, Пенсии
Россиянам объяснили, что заменит трудовую книжку при оформлении пенсии
Эксперт Лебединская: стаж для пенсии могут подтвердить архивные записи с работы