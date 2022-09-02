https://ria.ru/20220902/pavodki-1813889246.html

На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком

На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком - РИА Новости, 02.09.2022

На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком

Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:17

2022-09-02T03:17

2022-09-02T03:17

происшествия

жилье

пенжинский район

камчатский край

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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.Сообщение о том, что река Энычаваям вышла из берегов в Пенжинском районе Камчатского края, поступило в четверг. Вечером первого сентября в Таловке были подтоплены несколько дворов. Власти начали разворачивать пункт временного размещения."Вода пошла в село. Размыло дамбу, которую не так давно сделали. Дамба насыпная, некапитальная, но она сдерживала воду какое-то время. На сегодня подтоплены придомовые территории 13 домов, из которых два восьмиквартирных", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.В правительстве уточнили, что вода продолжает прибывать.Село Таловка находится на севере Камчатского края, в Пенжинском районе. В нём живут около 200 человек.

https://ria.ru/20220901/pavodki-1813606098.html

пенжинский район

камчатский край

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происшествия, жилье, пенжинский район, камчатский край