Рейтинг@Mail.ru
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/pavodki-1813889246.html
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком - РИА Новости, 02.09.2022
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком
Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:17
2022-09-02T03:17
происшествия
жилье
пенжинский район
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576372516_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d5fa9564804c0374dac03aed9ec6321c.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.Сообщение о том, что река Энычаваям вышла из берегов в Пенжинском районе Камчатского края, поступило в четверг. Вечером первого сентября в Таловке были подтоплены несколько дворов. Власти начали разворачивать пункт временного размещения."Вода пошла в село. Размыло дамбу, которую не так давно сделали. Дамба насыпная, некапитальная, но она сдерживала воду какое-то время. На сегодня подтоплены придомовые территории 13 домов, из которых два восьмиквартирных", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.В правительстве уточнили, что вода продолжает прибывать.Село Таловка находится на севере Камчатского края, в Пенжинском районе. В нём живут около 200 человек.
https://ria.ru/20220901/pavodki-1813606098.html
пенжинский район
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576372516_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_7fda24ff16e7ea534b09d0ab3df794a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, жилье, пенжинский район, камчатский край
Происшествия, Жилье, Пенжинский район, Камчатский край
03:17 02.09.2022
 
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком

На севере Камчатки подтопило паводком 13 жилых домов

© РИА Новости / Мария Ващук / Перейти в фотобанкКамчатский край
Камчатский край - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Мария Ващук
Перейти в фотобанк
Камчатский край. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.
Сообщение о том, что река Энычаваям вышла из берегов в Пенжинском районе Камчатского края, поступило в четверг. Вечером первого сентября в Таловке были подтоплены несколько дворов. Власти начали разворачивать пункт временного размещения.
"Вода пошла в село. Размыло дамбу, которую не так давно сделали. Дамба насыпная, некапитальная, но она сдерживала воду какое-то время. На сегодня подтоплены придомовые территории 13 домов, из которых два восьмиквартирных", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.
В правительстве уточнили, что вода продолжает прибывать.
Село Таловка находится на севере Камчатского края, в Пенжинском районе. В нём живут около 200 человек.
Спасатели оказывают помощь жителям районов, пострадавших от паводка - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
Вчера, 05:51
Власти Камчатки выделили средства на компенсацию ущерба от паводка
 
ПроисшествияЖильеПенжинский районКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала