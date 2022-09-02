https://ria.ru/20220902/pavodki-1813889246.html
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком - РИА Новости, 02.09.2022
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком
Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:17
2022-09-02T03:17
2022-09-02T03:17
происшествия
жилье
пенжинский район
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576372516_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d5fa9564804c0374dac03aed9ec6321c.jpg
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 сен - РИА Новости. Река Энычаваям подтопила 13 жилых домов в селе Таловка Пенжинского района Камчатского края, сообщили в пресс-службе правительства региона.Сообщение о том, что река Энычаваям вышла из берегов в Пенжинском районе Камчатского края, поступило в четверг. Вечером первого сентября в Таловке были подтоплены несколько дворов. Власти начали разворачивать пункт временного размещения."Вода пошла в село. Размыло дамбу, которую не так давно сделали. Дамба насыпная, некапитальная, но она сдерживала воду какое-то время. На сегодня подтоплены придомовые территории 13 домов, из которых два восьмиквартирных", – приводит пресс-служба слова заместителя председателя правительства региона Романа Василевского.В правительстве уточнили, что вода продолжает прибывать.Село Таловка находится на севере Камчатского края, в Пенжинском районе. В нём живут около 200 человек.
https://ria.ru/20220901/pavodki-1813606098.html
пенжинский район
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1b/1576372516_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_7fda24ff16e7ea534b09d0ab3df794a9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, пенжинский район, камчатский край
Происшествия, Жилье, Пенжинский район, Камчатский край
На севере Камчатки 13 жилых домов подтопило паводком
На севере Камчатки подтопило паводком 13 жилых домов