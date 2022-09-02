https://ria.ru/20220902/patrony-1814102872.html
В доме мужчины, напавшего на вице-президента Аргентины, нашли сто патронов
В доме мужчины, напавшего на вице-президента Аргентины, нашли сто патронов - РИА Новости, 02.09.2022
В доме мужчины, напавшего на вице-президента Аргентины, нашли сто патронов
Полиция нашла в доме напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер 100 патронов, подходящих к пистолету, который был направлен на политика, сообщает... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:48
2022-09-02T17:48
2022-09-02T17:51
в мире
аргентина
кристина фернандес де киршнер
бразилия
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БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости. Полиция нашла в доме напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер 100 патронов, подходящих к пистолету, который был направлен на политика, сообщает телеканал TN.В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтиэль. Киршнер не пострадала."Антитеррористическое подразделение федеральной полиции обыскало дом Фернандо Андрес Сабага, который совершил попытку убийства Кристины Киршнер. Полиция изъяла компьютер, документы и телефон. Агенты нашли 100 патронов 32-го калибра", - указывается в сообщении телеканала.Все изъятые вещи будут изучены.Патроны, которые найдены в двух коробках, соответствуют оружию Bersa 32-го калибра, которое было использовано при нападении.
https://ria.ru/20220902/pokushenie-1813932230.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, кристина фернандес де киршнер, бразилия
В мире, Аргентина, Кристина Фернандес де Киршнер, Бразилия
17:48 02.09.2022 (обновлено: 17:51 02.09.2022)
В доме мужчины, напавшего на вице-президента Аргентины, нашли сто патронов
В доме мужчины, напавшего на вице-президента Аргентины Киршнер, нашли сто патронов
БУЭНОС-АЙРЕС, 2 сен - РИА Новости.
Полиция нашла в доме напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер 100 патронов, подходящих к пистолету, который был направлен на политика, сообщает
телеканал TN.
В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтиэль. Киршнер не пострадала.
"Антитеррористическое подразделение федеральной полиции обыскало дом Фернандо Андрес Сабага, который совершил попытку убийства Кристины Киршнер. Полиция изъяла компьютер, документы и телефон. Агенты нашли 100 патронов 32-го калибра", - указывается в сообщении телеканала.
Все изъятые вещи будут изучены.
Патроны, которые найдены в двух коробках, соответствуют оружию Bersa 32-го калибра, которое было использовано при нападении.