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В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна - РИА Новости, 02.09.2022
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В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна
В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна - РИА Новости, 02.09.2022
В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна
Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовал в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:47
2022-09-02T19:47
в мире
армения
никол пашинян
ереван
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ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовал в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В последний раз противники Пашиняна, объединившиеся в "Движение сопротивления", проводили подобную акцию 29 июля. В конце августа митинг у здания правительства провел оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, инициировавший "Движение независимости", которое нацелено на то, чтобы в сентябре Пашинян уже ушел со своего поста.С конца апреля в Армении проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что премьер пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html
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в мире, армения, никол пашинян, ереван
В мире, Армения, Никол Пашинян, Ереван
19:47 02.09.2022
 
В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна

В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна, требующих его отставки

© Sputnik / Арам Нерсесян / Перейти в медиабанкУчастник шествия оппозиции на проспекте Маштоца в Ереване
Участник шествия оппозиции на проспекте Маштоца в Ереване - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Участник шествия оппозиции на проспекте Маштоца в Ереване. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовал в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.
В последний раз противники Пашиняна, объединившиеся в "Движение сопротивления", проводили подобную акцию 29 июля. В конце августа митинг у здания правительства провел оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, инициировавший "Движение независимости", которое нацелено на то, чтобы в сентябре Пашинян уже ушел со своего поста.
С конца апреля в Армении проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что премьер пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.
Российский миротворец на блокпосту в Лачинском коридоре в Нагорном Карабахе - РИА Новости, 1920, 05.08.2022
5 августа, 08:00
Дорога раздора. Что происходит с российскими миротворцами в Карабахе
 
В миреАрменияНикол ПашинянЕреван
 
 
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