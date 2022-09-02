https://ria.ru/20220902/pashinyan-1814130457.html

В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна

В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна - РИА Новости, 02.09.2022

В центре Еревана стартовал митинг противников Пашиняна

Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовал в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T19:47

2022-09-02T19:47

2022-09-02T19:47

в мире

армения

никол пашинян

ереван

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ЕРЕВАН, 2 сен - РИА Новости. Очередной митинг армянской оппозиции, требующей отставки премьер-министра страны Никола Пашиняна, стартовал в пятницу в Ереване, передает корреспондент РИА Новости.В последний раз противники Пашиняна, объединившиеся в "Движение сопротивления", проводили подобную акцию 29 июля. В конце августа митинг у здания правительства провел оппозиционный политик, бывший руководитель аппарата Конституционного суда Армении Эдгар Казарян, инициировавший "Движение независимости", которое нацелено на то, чтобы в сентябре Пашинян уже ушел со своего поста.С конца апреля в Армении проходят акции протеста с требованием отставки Пашиняна. Его противники считают, что премьер пытается пойти на новые уступки Азербайджану при демаркации армяно-азербайджанской границы, и заявляют, что намерены пресечь его планы.

https://ria.ru/20220805/karabakh-1807293655.html

армения

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в мире, армения, никол пашинян, ереван