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Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом - РИА Новости, 02.09.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220902/otdykh-1813810314.html
Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом
Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом - РИА Новости, 02.09.2022
Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом
Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали российские туристы этим летом, сообщает АТОР. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T06:17
2022-09-02T06:26
туризм
новости - туризм
россия
турция
ассоциация туроператоров россии (атор)
отдых
отдых на море
курорт
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали российские туристы этим летом, сообщает АТОР."Есть две новости. Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию. Вторая новость — россияне стали экономить, сокращая продолжительность своего отдыха на курортах страны", — заявили в ассоциации.По словам туроператоров, по России они отправили 2,4 миллиона человек, в то время как в Турцию — около 1,9 миллиона. В топ популярных маршрутов вошли Краснодарский край (не менее половины всех продаж), Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Подмосковье. Также эксперты отметили спрос на речные круизы, туры на Алтай, в Казань, Тюменскую и Калининградскую области.Однако из-за роста цен на отдых на пять-шесть процентов, путешественники сократили продолжительность отпуска: в среднем – на двое суток."Примечательно, что сокращение отдыха этим летом отмечено в разной степени для всех популярных регионов РФ, не только пляжных. Максимально оно по Кавминводах и Краснодарскому краю, минимально — в Санкт-Петербурге", — уточнили в АТОР.
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новости - туризм, россия, турция, ассоциация туроператоров россии (атор), отдых, отдых на море, курорт, туризм, туристы
Туризм, Новости - Туризм, Россия, Турция, Ассоциация туроператоров России (АТОР), Отдых, Отдых на море, Курорт, Туризм, туристы
06:17 02.09.2022 (обновлено: 06:26 02.09.2022)
 
Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали россияне этим летом

В АТОР рассказали, на какие курорты ездили российские туристы этим летом

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТуристы занимаются парасейлингом на пляже в Судаке
Туристы занимаются парасейлингом на пляже в Судаке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Аналитики узнали, на каких курортах отдыхали российские туристы этим летом, сообщает АТОР.
"Есть две новости. Это первое лето, когда компании отправили по РФ туристов больше, чем в Турцию. Вторая новость — россияне стали экономить, сокращая продолжительность своего отдыха на курортах страны", — заявили в ассоциации.
По словам туроператоров, по России они отправили 2,4 миллиона человек, в то время как в Турцию — около 1,9 миллиона.
В топ популярных маршрутов вошли Краснодарский край (не менее половины всех продаж), Северный Кавказ, Санкт-Петербург, Крым, Москва и Подмосковье. Также эксперты отметили спрос на речные круизы, туры на Алтай, в Казань, Тюменскую и Калининградскую области.
Однако из-за роста цен на отдых на пять-шесть процентов, путешественники сократили продолжительность отпуска: в среднем – на двое суток.
"Примечательно, что сокращение отдыха этим летом отмечено в разной степени для всех популярных регионов РФ, не только пляжных. Максимально оно по Кавминводах и Краснодарскому краю, минимально — в Санкт-Петербурге", — уточнили в АТОР.
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