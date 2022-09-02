https://ria.ru/20220902/osago-1813941434.html

Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов

Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов - РИА Новости, 02.09.2022

Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов

Цена полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожает с 13 сентября, соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:18

2022-09-02T11:18

2022-09-02T13:21

осаго

россия

экономика

авто

центральный банк рф (цб рф)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/12/1778846222_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_2176f44a325da5ecf084381357b131ed.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Цена полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожает с 13 сентября, соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст."Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей", — указывается в сообщении ЦБ.Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.Помимо этого, на основе последних данных уточнили расчет территориальных коэффициентов.В ЦБ полагают, что снижение минимальной цены на полис позволит страховщикам предлагать более выгодные условия для аккуратных водителей. А повышение верхней планки отразится на стоимости страховки для водителей с большим опытом аварий. В регуляторе рассчитывают, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя увеличатся. И, по оперативным данным, в августе, несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась, говорится там же.Аналогичное решение ЦБ уже принимал — в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.

https://ria.ru/20220831/tekhosmotr-1813591171.html

https://ria.ru/20220831/iran-1813308766.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

осаго, россия, экономика, авто, центральный банк рф (цб рф)