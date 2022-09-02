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Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов - РИА Новости, 02.09.2022
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Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов
Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов - РИА Новости, 02.09.2022
Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов
Цена полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожает с 13 сентября, соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:18
2022-09-02T13:21
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авто
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Цена полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожает с 13 сентября, соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст."Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей", — указывается в сообщении ЦБ.Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.Помимо этого, на основе последних данных уточнили расчет территориальных коэффициентов.В ЦБ полагают, что снижение минимальной цены на полис позволит страховщикам предлагать более выгодные условия для аккуратных водителей. А повышение верхней планки отразится на стоимости страховки для водителей с большим опытом аварий. В регуляторе рассчитывают, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя увеличатся. И, по оперативным данным, в августе, несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась, говорится там же.Аналогичное решение ЦБ уже принимал — в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.
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осаго, россия, экономика, авто, центральный банк рф (цб рф)
ОСАГО, Россия, Экономика, Авто, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
11:18 02.09.2022 (обновлено: 13:21 02.09.2022)
 
Для части водителей ОСАГО подорожает на 26 процентов

ОСАГО для аварийных водителей с учетом цен на запчасти с 13 сентября подорожает на 26%

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЭлектронный страховой полис
Электронный страховой полис - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Цена полиса ОСАГО для аварийных водителей подорожает с 13 сентября, соответствующее указание Банка России зарегистрировал Минюст.
"Коридор базового тарифа ОСАГО для большинства категорий автовладельцев будет расширен на 26% вверх и вниз, чтобы страховщики могли учитывать индивидуальные риски водителей в условиях подорожания запчастей", — указывается в сообщении ЦБ.
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Для легковых автомобилей базовая ставка тарифа по ОСАГО будет устанавливаться страховщиками для каждого водителя в диапазоне 1646-7535 рублей. Для общественного транспорта тарифный коридор расширяется на 17,8% в обе стороны.
Помимо этого, на основе последних данных уточнили расчет территориальных коэффициентов.
В ЦБ полагают, что снижение минимальной цены на полис позволит страховщикам предлагать более выгодные условия для аккуратных водителей. А повышение верхней планки отразится на стоимости страховки для водителей с большим опытом аварий.
В регуляторе рассчитывают, что это позволит сдержать рост цен на ОСАГО, так как возможности для дифференциации его стоимости для каждого водителя увеличатся. И, по оперативным данным, в августе, несмотря на рост выплат, средняя премия впервые с начала года снизилась, говорится там же.
Аналогичное решение ЦБ уже принимал — в сентябре 2020 года тарифный коридор расширился на 10% в обе стороны. В результате средняя премия по ОСАГО в 2021 году увеличилась на 1,85% по сравнению с 2020 годом.
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