https://ria.ru/20220902/oruzhie-1814078019.html

МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия

МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.09.2022

МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия

Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или если под угрозу будет поставлено... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:47

2022-09-02T16:47

2022-09-02T16:47

безопасность

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

ядерное оружие

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или если под угрозу будет поставлено само существование государства, это изложено в военной доктрине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ как "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь - у нас нет отклонения от этих позиций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

https://ria.ru/20220901/ukraina-1813735662.html

россия

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2022

Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ядерное оружие