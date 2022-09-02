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МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.09.2022
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МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия
МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия - РИА Новости, 02.09.2022
МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия
Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или если под угрозу будет поставлено... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:47
2022-09-02T16:47
безопасность
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ядерное оружие
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или если под угрозу будет поставлено само существование государства, это изложено в военной доктрине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ как "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь - у нас нет отклонения от этих позиций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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безопасность, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ядерное оружие
Безопасность, Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Сергей Рябков, Ядерное оружие
16:47 02.09.2022
 
МИД напомнил условия применения Россией ядерного оружия

Рябков: Россия применит ядерное оружие, если под угрозу будет поставлено ее существование

© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанкЗапуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс"
Запуск межконтинентальной баллистической ракеты Ярс - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Запуск межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Россия может применить ядерное оружие, если против страны или ее союзников будет использовано оружие массового уничтожения или если под угрозу будет поставлено само существование государства, это изложено в военной доктрине, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Я напомню, что российская военная доктрина, а также такой документ как "Основы государственной политики в области ядерного сдерживания" исчерпывающим образом излагают все сценарии, при которых теоретически возможно применение ядерного оружия нами. Эти сценарии сводятся к агрессии против России или ее союзников с применением оружия массового уничтожения, либо агрессии с применением обычных вооружений, когда под угрозу поставлено существование самого государства. Я напоминаю об этом вновь и вновь - у нас нет отклонения от этих позиций", - сказал он в эфире телеканала "Россия 24".
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БезопасностьРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковЯдерное оружие
 
 
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