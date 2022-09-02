Рейтинг@Mail.ru
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/opros-1813939610.html
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 02.09.2022
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1 процента граждан страны, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:14
2022-09-02T13:51
россия
вциом
общество
владимир путин
единая россия
михаил мишустин
геннадий зюганов
сергей миронов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1 процента граждан страны, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Как показало исследование, о доверии к председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 62,5 процента опрошенных, к лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову — 33,6 процента, лидеру фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергею Миронову —31,7 процента.При этом, согласно данным опроса, деятельность Путина одобряют 78,1 процента респондентов, деятельность Мишустина — 51,8 процента, работу правительства — 50,8 процента.Помимо этого, респонденты рассказали, за какую партию проголосовали бы на выборах, если бы они "состоялись в ближайшее воскресенье". Так, 40,2 процента граждан отдали бы голос за "Единую Россию", еще 10,2 процента проголосовали бы за КПРФ, 8,1 процента опрошенных — за ЛДПР. Отдать голос партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" готовы 5,7 процента респондентов, "Новым людям" — 4,8 процента. Еще 9,4 процента респондентов сказали, что проголосовали бы за непарламентские партии. Каждый десятый опрошенный (10,2 процента) заявил, что не стал бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 22 по 28 августа. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.
https://ria.ru/20220831/opros-1813353838.html
https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html
https://ria.ru/20220825/opros-1812114485.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_167048bfacf9b12c0952397c63941ed9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, вциом, общество, владимир путин, единая россия, михаил мишустин, геннадий зюганов, сергей миронов
Россия, ВЦИОМ, Общество, Владимир Путин, Единая Россия, Михаил Мишустин, Геннадий Зюганов, Сергей Миронов
11:14 02.09.2022 (обновлено: 13:51 02.09.2022)
 
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Путину доверяют 81 процент россиян

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1 процента граждан страны, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показало исследование, о доверии к председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 62,5 процента опрошенных, к лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову — 33,6 процента, лидеру фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергею Миронову —31,7 процента.
Государственные флаги России и Китая на столе в Доме народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 10:58
Опрос ВЦИОМ: более половины россиян считают КНР самой дружественной страной
При этом, согласно данным опроса, деятельность Путина одобряют 78,1 процента респондентов, деятельность Мишустина — 51,8 процента, работу правительства — 50,8 процента.
Помимо этого, респонденты рассказали, за какую партию проголосовали бы на выборах, если бы они "состоялись в ближайшее воскресенье". Так, 40,2 процента граждан отдали бы голос за "Единую Россию", еще 10,2 процента проголосовали бы за КПРФ, 8,1 процента опрошенных — за ЛДПР.
Спецоперация - РИА Новости, 1920, 23.08.2022
23 августа, 07:23Специальная военная операция на Украине
Глава ВЦИОМ рассказал об отношении россиян к спецоперации
Отдать голос партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" готовы 5,7 процента респондентов, "Новым людям" — 4,8 процента. Еще 9,4 процента респондентов сказали, что проголосовали бы за непарламентские партии. Каждый десятый опрошенный (10,2 процента) заявил, что не стал бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 22 по 28 августа. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.
Жители Москвы на праздничном концерте в честь Дня России на Красной площади - РИА Новости, 1920, 25.08.2022
25 августа, 15:40
ВЦИОМ: 47 процентов граждан считают, что позиция России в мире улучшится
 
РоссияВЦИОМОбществоВладимир ПутинЕдиная РоссияМихаил МишустинГеннадий ЗюгановСергей Миронов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала