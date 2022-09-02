11:14 02.09.2022 (обновлено: 13:51 02.09.2022)
Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ
Опрос ВЦИОМ показал, что президенту Путину доверяют 81 процент россиян
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1 процента граждан страны, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).
Как показало исследование, о доверии к председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 62,5 процента опрошенных, к лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову — 33,6 процента, лидеру фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергею Миронову —31,7 процента.
При этом, согласно данным опроса, деятельность Путина одобряют 78,1 процента респондентов, деятельность Мишустина — 51,8 процента, работу правительства — 50,8 процента.
Помимо этого, респонденты рассказали, за какую партию проголосовали бы на выборах, если бы они "состоялись в ближайшее воскресенье". Так, 40,2 процента граждан отдали бы голос за "Единую Россию", еще 10,2 процента проголосовали бы за КПРФ, 8,1 процента опрошенных — за ЛДПР.
Отдать голос партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" готовы 5,7 процента респондентов, "Новым людям" — 4,8 процента. Еще 9,4 процента респондентов сказали, что проголосовали бы за непарламентские партии. Каждый десятый опрошенный (10,2 процента) заявил, что не стал бы участвовать в выборах.
Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 22 по 28 августа. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.