https://ria.ru/20220902/opros-1813939610.html

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ - РИА Новости, 02.09.2022

Путину доверяют 81 процент россиян, показал опрос ВЦИОМ

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1 процента граждан страны, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:14

2022-09-02T11:14

2022-09-02T13:51

россия

вциом

общество

владимир путин

единая россия

михаил мишустин

геннадий зюганов

сергей миронов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1f/1813514105_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_881abe78ddfd0dab2f5579003b201fdc.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,1 процента граждан страны, следует из данных опроса Всероссийского центра исследований общественного мнения (ВЦИОМ).Как показало исследование, о доверии к председателю правительства Михаилу Мишустину заявили 62,5 процента опрошенных, к лидеру фракции КПРФ Геннадию Зюганову — 33,6 процента, лидеру фракции "Справедливая Россия — за правду" Сергею Миронову —31,7 процента.При этом, согласно данным опроса, деятельность Путина одобряют 78,1 процента респондентов, деятельность Мишустина — 51,8 процента, работу правительства — 50,8 процента.Помимо этого, респонденты рассказали, за какую партию проголосовали бы на выборах, если бы они "состоялись в ближайшее воскресенье". Так, 40,2 процента граждан отдали бы голос за "Единую Россию", еще 10,2 процента проголосовали бы за КПРФ, 8,1 процента опрошенных — за ЛДПР. Отдать голос партии "Справедливая Россия — Патриоты — За правду" готовы 5,7 процента респондентов, "Новым людям" — 4,8 процента. Еще 9,4 процента респондентов сказали, что проголосовали бы за непарламентские партии. Каждый десятый опрошенный (10,2 процента) заявил, что не стал бы участвовать в выборах.Всероссийский телефонный опрос "ВЦИОМ-Спутник" проходил с 22 по 28 августа. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Предельная погрешность с вероятностью 95 процентов не превышает одного процента.

https://ria.ru/20220831/opros-1813353838.html

https://ria.ru/20220823/otnoshenie-1811461564.html

https://ria.ru/20220825/opros-1812114485.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, вциом, общество, владимир путин, единая россия, михаил мишустин, геннадий зюганов, сергей миронов