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В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов - РИА Новости, 02.09.2022
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В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов
В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов - РИА Новости, 02.09.2022
В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов
Введение ковидных ограничений в отношении депутатов Госдумы, их помощников и посетителей в данный момент не обсуждается, такие решения в случае необходимости... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:54
2022-09-02T18:56
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение ковидных ограничений в отношении депутатов Госдумы, их помощников и посетителей в данный момент не обсуждается, такие решения в случае необходимости примет Совет Думы, сообщил РИА Новости источник в аппарате ГД.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме возобновляется ношение масок и соблюдение дистанции для сотрудников аппарата."Распространение масочного режима на депутатов, их помощников и посетителей Госдумы в настоящий момент не обсуждается. Все решения по соответствующим антиковидным мерам могут быть приняты только Советом Госдумы в случае постановки вопроса", - уточнил собеседник агентства.Как подчеркнул источник, решение о возобновлении ограничений было введено только в отношении сотрудников аппарата в связи с ростом среди них заболеваемости коронавирусом и "с необходимостью обеспечения работоспособности аппарата ГД в период подготовки к началу работы осенней сессии".
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18:54 02.09.2022 (обновлено: 18:56 02.09.2022)
 
В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов

Источник сообщил, что ковидные ограничения для депутатов Госдумы пока не обсуждаются

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение ковидных ограничений в отношении депутатов Госдумы, их помощников и посетителей в данный момент не обсуждается, такие решения в случае необходимости примет Совет Думы, сообщил РИА Новости источник в аппарате ГД.
Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме возобновляется ношение масок и соблюдение дистанции для сотрудников аппарата.
"Распространение масочного режима на депутатов, их помощников и посетителей Госдумы в настоящий момент не обсуждается. Все решения по соответствующим антиковидным мерам могут быть приняты только Советом Госдумы в случае постановки вопроса", - уточнил собеседник агентства.
Как подчеркнул источник, решение о возобновлении ограничений было введено только в отношении сотрудников аппарата в связи с ростом среди них заболеваемости коронавирусом и "с необходимостью обеспечения работоспособности аппарата ГД в период подготовки к началу работы осенней сессии".
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