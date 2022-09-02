https://ria.ru/20220902/ogranicheniya-1814119790.html

В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов

В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов - РИА Новости, 02.09.2022

В Госдуме пока не планируют вводить ковидные ограничения для депутатов

Введение ковидных ограничений в отношении депутатов Госдумы, их помощников и посетителей в данный момент не обсуждается, такие решения в случае необходимости... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:54

2022-09-02T18:54

2022-09-02T18:56

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение ковидных ограничений в отношении депутатов Госдумы, их помощников и посетителей в данный момент не обсуждается, такие решения в случае необходимости примет Совет Думы, сообщил РИА Новости источник в аппарате ГД.Ранее источник сообщил РИА Новости, что в Госдуме возобновляется ношение масок и соблюдение дистанции для сотрудников аппарата."Распространение масочного режима на депутатов, их помощников и посетителей Госдумы в настоящий момент не обсуждается. Все решения по соответствующим антиковидным мерам могут быть приняты только Советом Госдумы в случае постановки вопроса", - уточнил собеседник агентства.Как подчеркнул источник, решение о возобновлении ограничений было введено только в отношении сотрудников аппарата в связи с ростом среди них заболеваемости коронавирусом и "с необходимостью обеспечения работоспособности аппарата ГД в период подготовки к началу работы осенней сессии".

https://ria.ru/20220829/rospotrebnadzor-1812823025.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, госдума рф, коронавирус covid-19, коронавирус в россии