https://ria.ru/20220902/obysk-1814058756.html

В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер

В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022

В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер

Полиция обыскала дом бразильца, напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:58

2022-09-02T15:58

2022-09-02T17:59

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полиция обыскала дом бразильца, напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает телеканал TN.В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтиэль. Киршнер не пострадала. По данным газеты Nacion, напавший на Киршнер был подписан в соцсетях на различные радикальные группы и критиковал работу правительства.Как отмечает телеканал, дом нападавшего находится в районе Ла Патерналь в Буэнос-Айресе.По данным очевидцев, прибывшие полицейские сразу же вошли в дом. "Это был довольно спокойный обыск, они следовали процедурам, как положено, и все проверили. Они ничего не взяли, только... записанную информацию", - приводит телеканал слова одного из соседей Монтиэля.Нападавший жил в этом доме до начала пандемии и периодически приходил, чтобы собрать арендную плату с жильцов. По данным СМИ, человек, которому бразилец сдавал одно из помещений в аренду, повесил на дверь табличку с надписью "это не дом Фернандо" во избежание агрессии."Я отношусь к нему, как к нормальному, соседскому и спокойному парню. Я никогда не знал, что он вооружен", - отметил сосед.

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892946.html

https://ria.ru/20220902/kirshner-1813993941.html

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бразилия

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Екатерина Зайцева

в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер, бразилия