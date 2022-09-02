https://ria.ru/20220902/obysk-1814058756.html
В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер
В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер - РИА Новости, 02.09.2022
В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер
Полиция обыскала дом бразильца, напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает телеканал TN. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:58
2022-09-02T15:58
2022-09-02T17:59
в мире
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буэнос-айрес (город)
кристина фернандес де киршнер
бразилия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Полиция обыскала дом бразильца, напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает телеканал TN.В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтиэль. Киршнер не пострадала. По данным газеты Nacion, напавший на Киршнер был подписан в соцсетях на различные радикальные группы и критиковал работу правительства.Как отмечает телеканал, дом нападавшего находится в районе Ла Патерналь в Буэнос-Айресе.По данным очевидцев, прибывшие полицейские сразу же вошли в дом. "Это был довольно спокойный обыск, они следовали процедурам, как положено, и все проверили. Они ничего не взяли, только... записанную информацию", - приводит телеканал слова одного из соседей Монтиэля.Нападавший жил в этом доме до начала пандемии и периодически приходил, чтобы собрать арендную плату с жильцов. По данным СМИ, человек, которому бразилец сдавал одно из помещений в аренду, повесил на дверь табличку с надписью "это не дом Фернандо" во избежание агрессии."Я отношусь к нему, как к нормальному, соседскому и спокойному парню. Я никогда не знал, что он вооружен", - отметил сосед.
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813892946.html
https://ria.ru/20220902/kirshner-1813993941.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, аргентина, буэнос-айрес (город), кристина фернандес де киршнер, бразилия
В мире, Аргентина, Буэнос-Айрес (город), Кристина Фернандес де Киршнер, Бразилия
15:58 02.09.2022 (обновлено: 17:59 02.09.2022)
В Аргентине провели обыск в доме мужчины, напавшего на Киршнер
Полиция Аргентины провела обыск в доме мужчины, напавшего на вице-президента Киршнер
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости.
Полиция обыскала дом бразильца, напавшего на вице-президента Аргентины Кристину Киршнер, сообщает
телеканал TN.
В четверг мужчина наставил пистолет на Киршнер, когда она вышла из машины и в толпе сторонников направлялась к своему дому. Оружие не сработало. Полиция задержала нападавшего, это бразилец 35 лет по имени Фернандо Андрес Сабаг Монтиэль. Киршнер не пострадала. По данным газеты Nacion, напавший на Киршнер был подписан в соцсетях на различные радикальные группы и критиковал работу правительства.
Как отмечает телеканал, дом нападавшего находится в районе Ла Патерналь в Буэнос-Айресе
.
По данным очевидцев, прибывшие полицейские сразу же вошли в дом. "Это был довольно спокойный обыск, они следовали процедурам, как положено, и все проверили. Они ничего не взяли, только... записанную информацию", - приводит телеканал слова одного из соседей Монтиэля.
Нападавший жил в этом доме до начала пандемии и периодически приходил, чтобы собрать арендную плату с жильцов. По данным СМИ, человек, которому бразилец сдавал одно из помещений в аренду, повесил на дверь табличку с надписью "это не дом Фернандо" во избежание агрессии.
"Я отношусь к нему, как к нормальному, соседскому и спокойному парню. Я никогда не знал, что он вооружен", - отметил сосед.