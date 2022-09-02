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У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/obstrely-1813903636.html
У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ
У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022
У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ
Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора, там возник пожар, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:29
2022-09-02T09:13
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
новая каховка
владимир леонтьев (новая каховка)
херсонская область
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора, там возник пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью. Он находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", — заявил он.По его словам, вывезти зерно из-за разрушений невозможно. При этом даже логистические пути находятся под постоянным обстрелом ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
https://ria.ru/20220902/svo-1813889736.html
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в мире, вооруженные силы украины, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Новая Каховка, Владимир Леонтьев (Новая Каховка), Херсонская область
08:29 02.09.2022 (обновлено: 09:13 02.09.2022)
 
У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ

Глава района Леонтьев: после обстрела ВСУ Новой Каховки загорелся крупный водный элеватор

© РИА Новости / Перейти в медиабанкСтела в Новой Каховке
Стела в Новой Каховке - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости
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Стела в Новой Каховке. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора, там возник пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью. Он находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", — заявил он.
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По его словам, вывезти зерно из-за разрушений невозможно. При этом даже логистические пути находятся под постоянным обстрелом ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
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