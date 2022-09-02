https://ria.ru/20220902/obstrely-1813903636.html

У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ

У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ - РИА Новости, 02.09.2022

У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ

Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора, там возник пожар, сообщил РИА Новости глава... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:29

2022-09-02T08:29

2022-09-02T09:13

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

новая каховка

владимир леонтьев (новая каховка)

херсонская область

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора, там возник пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью. Он находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", — заявил он.По его словам, вывезти зерно из-за разрушений невозможно. При этом даже логистические пути находятся под постоянным обстрелом ВСУ.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.

https://ria.ru/20220902/svo-1813889736.html

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

новая каховка

херсонская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

в мире, вооруженные силы украины, новая каховка, владимир леонтьев (новая каховка), херсонская область