08:29 02.09.2022 (обновлено: 09:13 02.09.2022)
У Новой Каховки загорелся элеватор с зерном после обстрела ВСУ
Глава района Леонтьев: после обстрела ВСУ Новой Каховки загорелся крупный водный элеватор
Стела в Новой Каховке. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен — РИА Новости. Украинская артиллерия обстреляла Новую Каховку и разрушила причальные сооружения крупнейшего водного элеватора, там возник пожар, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Причальные сооружения водного элеватора аграрной компании "Нибулон" из-за удара украинских войск разрушены. Там масштабный пожар, по счастливой случайности сам элеватор не был разрушен полностью. Он находится на правой стороне Днепра, рядом с селом Козацкое, мы пока не можем оценить степень ущерба. Там хранится огромное количество зерна", — заявил он.
По его словам, вывезти зерно из-за разрушений невозможно. При этом даже логистические пути находятся под постоянным обстрелом ВСУ.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Владимир Путин назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Во время спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные взяли под контроль приазовскую часть Запорожской области и всю Херсонскую область, заняв такие крупные города, как Херсон, Мелитополь и Бердянск, и отрезав Украину от Азовского моря. В регионах сформировали новые администрации, идет вещание российских телеканалов и радиостанций, восстанавливаются торговые и транспортные связи с Крымом. Области объявили о планах войти в состав России.
18 августа, 08:00Как Украина превращается в государство-камикадзе