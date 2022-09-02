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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022

При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:50

2022-09-02T22:50

2022-09-02T22:50

в мире

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

сцкк

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Калининский и Кировский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Калининский район Донецка. По предварительным данным, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецк (днр)

донецкая народная республика

калининский район

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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район, сцкк