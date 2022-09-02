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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:50
2022-09-02T22:50
2022-09-02T22:50
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специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Калининский и Кировский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Калининский район Донецка. По предварительным данным, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены три мирных жителя