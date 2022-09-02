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При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220902/obstrel-1814160681.html
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя - РИА Новости, 02.09.2022
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя
Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:50
2022-09-02T22:50
в мире
донецк (днр)
донецкая народная республика
калининский район
сцкк
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Калининский и Кировский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров."ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Калининский район Донецка. По предварительным данным, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
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в мире, донецк (днр), донецкая народная республика, калининский район, сцкк
В мире, Донецк (ДНР), Донецкая Народная Республика, Калининский район, СЦКК, Специальная военная операция на Украине
22:50 02.09.2022
 
При обстреле Донецка со стороны ВСУ пострадали три мирных жителя

Штаб теробороны ДНР: при обстреле Донецка со стороны ВСУ ранены три мирных жителя

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкПоследствия обстрела Донецка
Последствия обстрела Донецка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Последствия обстрела Донецка
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Три человека ранены при обстреле украинскими войсками Калининского района Донецка, заявил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.
Ранее в пятницу представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщало, что украинские войска обстреляли Калининский и Кировский районы Донецка снарядами калибром 152 и 155 миллиметров.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) атаковали Калининский район Донецка. По предварительным данным, ранены три человека", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Донецкая Народная РеспубликаКалининский районСЦКК
 
 
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