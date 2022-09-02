https://ria.ru/20220902/obstrel-1814137054.html
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до шести
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до шести - РИА Новости, 02.09.2022
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до шести
Число раненных из-за обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до шести, заявил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:22
2022-09-02T20:22
2022-09-02T20:22
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
петровский район
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 2 сен - РИА Новости. Число раненных из-за обстрелов украинскими войсками Петровского района Донецка возросло до шести, заявил в пятницу штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики.Ранее власти ДНР уже сообщали, что Петровский район Донецка в пятницу неоднократно подвергался обстрелам. Штаб сообщал о пяти пострадавших."В результате обстрелов ВФУ (вооруженные формирования Украины) в Петровском районе Донецка число раненых возросло до шести", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
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в мире, донецкая народная республика, петровский район, донецк (днр)
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецкая Народная Республика, Петровский район, Донецк (ДНР)
Число раненных при обстрелах Петровского района Донецка выросло до шести
Штаб теробороны: число раненных при обстрелах Петровского района Донецка достигло шести