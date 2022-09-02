https://ria.ru/20220902/obstrel-1813899719.html
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 02.09.2022
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T08:16
2022-09-02T08:16
2022-09-02T08:19
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Прямо сейчас город находится под обстрелом. Ракетным обстрелом. Работает система ПВО", - сказал Леонтьев.Он отметил, что ПВО работает "отлично", в противном случае город был бы полностью разрушен в результате постоянно наносимых ракетных ударов украинских войск.Причальные сооружения крупнейшего водного элеватора рядом с Новой Каховкой разрушены ударами со стороны украинских войск - власти
https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, новая каховка
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка
08:16 02.09.2022 (обновлено: 08:19 02.09.2022)
Украинские войска обстреляли Новую Каховку
Власти Новой Каховки сообщили об очередном ракетном обстреле со стороны украинских войск
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев.
"Прямо сейчас город находится под обстрелом. Ракетным обстрелом. Работает система ПВО", - сказал Леонтьев.
Он отметил, что ПВО работает "отлично", в противном случае город был бы полностью разрушен в результате постоянно наносимых ракетных ударов украинских войск.
Причальные сооружения крупнейшего водного элеватора рядом с Новой Каховкой
разрушены ударами со стороны украинских войск - власти