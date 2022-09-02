https://ria.ru/20220902/obstrel-1813899719.html

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Украинские войска обстреляли Новую Каховку - РИА Новости, 02.09.2022

Украинские войска обстреляли Новую Каховку

Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T08:16

2022-09-02T08:16

2022-09-02T08:19

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/07/1787413692_0:0:2533:1424_1920x0_80_0_0_1c6de9cbd86dcdc3da2770d7ffbd2343.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 2 сен – РИА Новости. Новая Каховка с утра в пятницу находится под ракетным обстрелом украинских войск, работает ПВО, сообщил РИА Новости глава администрации Каховского района Владимир Леонтьев."Прямо сейчас город находится под обстрелом. Ракетным обстрелом. Работает система ПВО", - сказал Леонтьев.Он отметил, что ПВО работает "отлично", в противном случае город был бы полностью разрушен в результате постоянно наносимых ракетных ударов украинских войск.Причальные сооружения крупнейшего водного элеватора рядом с Новой Каховкой разрушены ударами со стороны украинских войск - власти

https://ria.ru/20220818/ukraina-1810282882.html

новая каховка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, новая каховка