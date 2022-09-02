https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html

Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт

Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022

Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт

Бюджет РФ ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:11

2022-09-02T22:11

2022-09-02T22:11

экономика

цены на нефть

александр новак

джанет йеллен

россия

санкции в отношении россии

g7

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бюджет РФ ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Главы минфинов стран G7 в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, это ускорит деградацию российской экономики."Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго", - считает Журавлев.При этом он усомнился, что подобная инициатива вообще будет реализована. "Европа будет покупать по-другому, хитро. То, что будут сокращены поставки, это факт, но то, что они прекратятся - это маловероятно. Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а сейчас там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой", - пояснил эксперт.Как заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак, идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.По мнению Журавлева, даже в таком случае уменьшение объемов экспорта в Европу не будет критичным для бюджета, так как цены на нефть и газ растут и поставки переориентируются на Восток. "Уже и индусы покупают наши энергоносители, включая уголь даже, а уж китайцы тем более. По мере того, как они будут закрывать краник на Западе, будет открываться краник на Востоке и скорее всего даже быстрее", - добавил эксперт.

https://ria.ru/20220902/neft-1814129396.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, джанет йеллен, россия, санкции в отношении россии, g7