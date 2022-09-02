Рейтинг@Mail.ru
Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/neft-1814155760.html
Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт
Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт
Бюджет РФ ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:11
2022-09-02T22:11
экономика
цены на нефть
александр новак
джанет йеллен
россия
санкции в отношении россии
g7
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_0:170:3037:1878_1920x0_80_0_0_bd762af6c5486743747ee7496fadf747.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бюджет РФ ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.Главы минфинов стран G7 в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, это ускорит деградацию российской экономики."Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго", - считает Журавлев.При этом он усомнился, что подобная инициатива вообще будет реализована. "Европа будет покупать по-другому, хитро. То, что будут сокращены поставки, это факт, но то, что они прекратятся - это маловероятно. Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а сейчас там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой", - пояснил эксперт.Как заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак, идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.По мнению Журавлева, даже в таком случае уменьшение объемов экспорта в Европу не будет критичным для бюджета, так как цены на нефть и газ растут и поставки переориентируются на Восток. "Уже и индусы покупают наши энергоносители, включая уголь даже, а уж китайцы тем более. По мере того, как они будут закрывать краник на Западе, будет открываться краник на Востоке и скорее всего даже быстрее", - добавил эксперт.
https://ria.ru/20220902/neft-1814129396.html
https://ria.ru/20220902/neft-1814076238.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/06/1753287481_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_c966bd98075f562046309e81a84a4520.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, александр новак, джанет йеллен, россия, санкции в отношении россии, g7
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Джанет Йеллен, Россия, Санкции в отношении России, G7
22:11 02.09.2022
 
Российский бюджет не пострадает от лимитов на цены на нефть, заявил эксперт

Политолог Журавлев: российский бюджет не пострадает от лимитов Запада на цены на нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Добыча нефти. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Бюджет РФ ощутит недолгие и незначительные сложности, если будет принята инициатива Запада о введении лимита цен на российскую нефть, такое мнение РИА Новости высказал научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Главы минфинов стран G7 в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе. Американский министр финансов Джанет Йеллен заявила, это ускорит деградацию российской экономики.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 19:41
СМИ раскрыли детали договоренностей G7 о лимите цен на российскую нефть
"Наш бюджет, скорее всего, пострадает немного и ненадолго", - считает Журавлев.
При этом он усомнился, что подобная инициатива вообще будет реализована. "Европа будет покупать по-другому, хитро. То, что будут сокращены поставки, это факт, но то, что они прекратятся - это маловероятно. Просто сам Запад без них не выживет. Взять новую нефть они могут сейчас только из Африки, а сейчас там большие проблемы, потому что нет денег, новые месторождения не открываются, старые уходят все глубже и глубже, себестоимость оказывается слишком высокой", - пояснил эксперт.
Как заявил накануне вице-премьер РФ Александр Новак, идея о лимите цен на нефть РФ является полным абсурдом, Россия не будет поставлять нефть и нефтепродукты тем странам, которые ее поддержат.
По мнению Журавлева, даже в таком случае уменьшение объемов экспорта в Европу не будет критичным для бюджета, так как цены на нефть и газ растут и поставки переориентируются на Восток. "Уже и индусы покупают наши энергоносители, включая уголь даже, а уж китайцы тем более. По мере того, как они будут закрывать краник на Западе, будет открываться краник на Востоке и скорее всего даже быстрее", - добавил эксперт.
Графики на планшете трейдера - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 16:44
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакДжанет ЙелленРоссияСанкции в отношении РоссииG7
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала