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СМИ: лимит цен стран G7 на российскую нефть вступит в силу до конца года - РИА Новости, 02.09.2022
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СМИ: лимит цен стран G7 на российскую нефть вступит в силу до конца года
СМИ: лимит цен стран G7 на российскую нефть вступит в силу до конца года - РИА Новости, 02.09.2022
СМИ: лимит цен стран G7 на российскую нефть вступит в силу до конца года
"Ограничения" по ценам на нефть из РФ в рамках договоренности G7, как ожидается, вступят в силу до конца года, сообщает американская газета Washington Post. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T19:16
2022-09-02T19:18
экономика
g7
россия
еврокомиссия
евросоюз
в мире
цены
нефть
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. "Ограничения" по ценам на нефть из РФ в рамках договоренности G7, как ожидается, вступят в силу до конца года, сообщает американская газета Washington Post.Главы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов."Правительства G7... заявили, что они планируют ввести ограничение цен путем прекращения страхования всех поставок российской нефти, которая продается выше определенной цены... Эта цена еще не объявлена. Ожидается, что новый ценовой предел вступит в силу к концу года", - пишет газета.Намерение ограничивать цены на российскую нефть лидеры стран G7 сформулировали еще на саммите 26-28 июня в рамках снижения зависимости от энергоносителей из России. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры в 40-60 долларов.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
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экономика, g7, россия, еврокомиссия, евросоюз, в мире, цены, нефть, цены на нефть
Экономика, G7, Россия, Еврокомиссия, Евросоюз, В мире, Цены, Нефть, Цены на нефть
19:16 02.09.2022 (обновлено: 19:18 02.09.2022)
 
СМИ: лимит цен стран G7 на российскую нефть вступит в силу до конца года

WP: лимит цен на российскую нефть в рамках договоренности G7 вступит в силу до конца года

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. "Ограничения" по ценам на нефть из РФ в рамках договоренности G7, как ожидается, вступят в силу до конца года, сообщает американская газета Washington Post.
Главы Минфинов G7 в пятницу подтвердили план ввести "лимит цен" на российскую нефть и призвали "все страны" присоединиться к инициативе. Ранее еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони заявил, что цель ЕК - ввести лимит цен в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 17:02
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
"Правительства G7... заявили, что они планируют ввести ограничение цен путем прекращения страхования всех поставок российской нефти, которая продается выше определенной цены... Эта цена еще не объявлена. Ожидается, что новый ценовой предел вступит в силу к концу года", - пишет газета.
Намерение ограничивать цены на российскую нефть лидеры стран G7 сформулировали еще на саммите 26-28 июня в рамках снижения зависимости от энергоносителей из России. В начале июля звучали предложения установить лимит в половину текущей стоимости. По данным агентства Блумберг, обсуждались цифры в 40-60 долларов.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".
Газовый хаб - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 18:49
Эксперт рассказал, почему ЕС нет смысла ограничивать цены на российский газ
 
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