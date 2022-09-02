Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты
ЦРЭ: объявление стран G7 о лимите цен на российскую нефть пока остается лишь декларацией
© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Объявленное странами G7 намерение ввести "потолок" цен на российскую нефть пока остается декларацией, а реализация плана приведет исключительно к росту нефтяных котировок в мире, считают эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ).
"Объявленное G7 решение разработать меры по введению потолка цен на российскую нефть остается по-прежнему лишь политической декларацией. Из сделанного G7 заявления нельзя сделать почти никаких конкретных выводов о том, как именно этот механизм будет работать, какие страны он включает (кроме собственно стран G7, которые и так уже минимизируют закупки российской нефти), а также как именно он призван снизить мировые цены на нефть", - пишет ЦРЭ в своем Telegram-канале.
"Но можно в любом случае констатировать, что инициатива G7 приведет исключительно к росту мировых цен на нефть, и чем больший масштаб приобретут ограничения для российского экспорта, тем больше вырастут цены", - добавляют эксперты.
ЦРЭ отмечает, что из-за отсутствия параметров плана сложно сейчас оценить, насколько может сократиться российский экспорт. Однако эксперты напоминают, что банк Morgan Stanley допускал рост цен до 380 долларов за баррель в случае полной остановки морского экспорта нефти из РФ.
"Россия уже заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цены. Это совершенно рациональное решение с экономической точки зрения, поскольку сейчас в мире нет свободных добычных мощностей, которые могли бы заместить российскую нефть, и чем больше сократится российский экспорт, тем выше будет мировая цена на нефть. Таким образом, сокращая поставки, Россия почти ничем не рискует в краткосрочной перспективе, и доходы бюджета и нефтяных компаний, вероятно, только вырастут", - заключают эксперты.