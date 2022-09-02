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Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты - РИА Новости, 02.09.2022
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Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты
Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты - РИА Новости, 02.09.2022
Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты
Объявленное странами G7 намерение ввести "потолок" цен на российскую нефть пока остается декларацией, а реализация плана приведет исключительно к росту нефтяных РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T18:49
2022-09-02T18:49
экономика
цены на нефть
россия
g7
morgan stanley
великобритания
германия
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Объявленное странами G7 намерение ввести "потолок" цен на российскую нефть пока остается декларацией, а реализация плана приведет исключительно к росту нефтяных котировок в мире, считают эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ).Главы минфинов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе."Объявленное G7 решение разработать меры по введению потолка цен на российскую нефть остается по-прежнему лишь политической декларацией. Из сделанного G7 заявления нельзя сделать почти никаких конкретных выводов о том, как именно этот механизм будет работать, какие страны он включает (кроме собственно стран G7, которые и так уже минимизируют закупки российской нефти), а также как именно он призван снизить мировые цены на нефть", - пишет ЦРЭ в своем Telegram-канале."Но можно в любом случае констатировать, что инициатива G7 приведет исключительно к росту мировых цен на нефть, и чем больший масштаб приобретут ограничения для российского экспорта, тем больше вырастут цены", - добавляют эксперты.ЦРЭ отмечает, что из-за отсутствия параметров плана сложно сейчас оценить, насколько может сократиться российский экспорт. Однако эксперты напоминают, что банк Morgan Stanley допускал рост цен до 380 долларов за баррель в случае полной остановки морского экспорта нефти из РФ."Россия уже заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цены. Это совершенно рациональное решение с экономической точки зрения, поскольку сейчас в мире нет свободных добычных мощностей, которые могли бы заместить российскую нефть, и чем больше сократится российский экспорт, тем выше будет мировая цена на нефть. Таким образом, сокращая поставки, Россия почти ничем не рискует в краткосрочной перспективе, и доходы бюджета и нефтяных компаний, вероятно, только вырастут", - заключают эксперты.
https://ria.ru/20220902/tvitter-1814108073.html
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экономика, цены на нефть, россия, g7, morgan stanley , великобритания, германия
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7, Morgan Stanley , Великобритания, Германия
18:49 02.09.2022
 
Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты

ЦРЭ: объявление стран G7 о лимите цен на российскую нефть пока остается лишь декларацией

© AP Photo / Bela SzandelszkyИнженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба"
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода Дружба - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Bela Szandelszky
Инженер Венгерской нефтегазовой компании MOL проверяет приемную зону нефтепровода "Дружба". Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Объявленное странами G7 намерение ввести "потолок" цен на российскую нефть пока остается декларацией, а реализация плана приведет исключительно к росту нефтяных котировок в мире, считают эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ).
Главы минфинов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе.
Скриншот публикации Олафа Шольца в Twitter
Вчера, 18:11
Шольц после решения G7 ограничить цены на нефть написал "уважаю" в Twitter
"Объявленное G7 решение разработать меры по введению потолка цен на российскую нефть остается по-прежнему лишь политической декларацией. Из сделанного G7 заявления нельзя сделать почти никаких конкретных выводов о том, как именно этот механизм будет работать, какие страны он включает (кроме собственно стран G7, которые и так уже минимизируют закупки российской нефти), а также как именно он призван снизить мировые цены на нефть", - пишет ЦРЭ в своем Telegram-канале.
"Но можно в любом случае констатировать, что инициатива G7 приведет исключительно к росту мировых цен на нефть, и чем больший масштаб приобретут ограничения для российского экспорта, тем больше вырастут цены", - добавляют эксперты.
ЦРЭ отмечает, что из-за отсутствия параметров плана сложно сейчас оценить, насколько может сократиться российский экспорт. Однако эксперты напоминают, что банк Morgan Stanley допускал рост цен до 380 долларов за баррель в случае полной остановки морского экспорта нефти из РФ.
"Россия уже заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цены. Это совершенно рациональное решение с экономической точки зрения, поскольку сейчас в мире нет свободных добычных мощностей, которые могли бы заместить российскую нефть, и чем больше сократится российский экспорт, тем выше будет мировая цена на нефть. Таким образом, сокращая поставки, Россия почти ничем не рискует в краткосрочной перспективе, и доходы бюджета и нефтяных компаний, вероятно, только вырастут", - заключают эксперты.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияG7Morgan StanleyВеликобританияГермания
 
 
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