https://ria.ru/20220902/neft-1814119133.html

Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты

Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты - РИА Новости, 02.09.2022

Намерение G7 ввести потолок цен пока лишь декларация, заявили эксперты

Объявленное странами G7 намерение ввести "потолок" цен на российскую нефть пока остается декларацией, а реализация плана приведет исключительно к росту нефтяных РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:49

2022-09-02T18:49

2022-09-02T18:49

экономика

цены на нефть

россия

g7

morgan stanley

великобритания

германия

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Объявленное странами G7 намерение ввести "потолок" цен на российскую нефть пока остается декларацией, а реализация плана приведет исключительно к росту нефтяных котировок в мире, считают эксперты "Центра развития энергетики" (ЦРЭ).Главы минфинов стран "Большой семерки" (Великобритании, Германии, Италии, Канады, США, Франции и Японии) в пятницу подтвердили намерение ввести лимит цен на российскую нефть и призвали другие государства присоединиться к этой инициативе."Объявленное G7 решение разработать меры по введению потолка цен на российскую нефть остается по-прежнему лишь политической декларацией. Из сделанного G7 заявления нельзя сделать почти никаких конкретных выводов о том, как именно этот механизм будет работать, какие страны он включает (кроме собственно стран G7, которые и так уже минимизируют закупки российской нефти), а также как именно он призван снизить мировые цены на нефть", - пишет ЦРЭ в своем Telegram-канале."Но можно в любом случае констатировать, что инициатива G7 приведет исключительно к росту мировых цен на нефть, и чем больший масштаб приобретут ограничения для российского экспорта, тем больше вырастут цены", - добавляют эксперты.ЦРЭ отмечает, что из-за отсутствия параметров плана сложно сейчас оценить, насколько может сократиться российский экспорт. Однако эксперты напоминают, что банк Morgan Stanley допускал рост цен до 380 долларов за баррель в случае полной остановки морского экспорта нефти из РФ."Россия уже заявила, что не будет поставлять нефть странам, которые введут потолок цены. Это совершенно рациональное решение с экономической точки зрения, поскольку сейчас в мире нет свободных добычных мощностей, которые могли бы заместить российскую нефть, и чем больше сократится российский экспорт, тем выше будет мировая цена на нефть. Таким образом, сокращая поставки, Россия почти ничем не рискует в краткосрочной перспективе, и доходы бюджета и нефтяных компаний, вероятно, только вырастут", - заключают эксперты.

https://ria.ru/20220902/tvitter-1814108073.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html

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экономика, цены на нефть, россия, g7, morgan stanley , великобритания, германия