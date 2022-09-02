В ЕК заявили, что ЕС будет стремиться ввести лимит цен на нефть из России
Еврокомиссар Джентилони: ЕС будет стремиться ввести лимит цен на нефть из России
Нефтяные качалки в Татарстане. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) будет работать со странами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС, следует из заявления еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони.
"Сегодня, во второй половине, дня я участвовал в совещании министров финансов стран G7 для согласования предела цен на экспорт российской нефти морским транспортом… "Большая семерка" теперь будет работать над созданием широкой глобальной коалиции для окончательной доработки дизайна и уровня ценового лимита, а также для его совместной реализации, чтобы максимизировать его эффективность. Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС", - заявил он.
"Наша цель - сделать это в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов", - продолжил Джентилони.
Ограничительные меры для всего Евросоюза могут вводиться лишь при наличии единогласного решения по этому вопросу всех стран союза.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".