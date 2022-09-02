https://ria.ru/20220902/neft-1814113573.html

В ЕК заявили, что ЕС будет стремиться ввести лимит цен на нефть из России

В ЕК заявили, что ЕС будет стремиться ввести лимит цен на нефть из России - РИА Новости, 02.09.2022

В ЕК заявили, что ЕС будет стремиться ввести лимит цен на нефть из России

Еврокомиссия (ЕК) будет работать со странами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС, следует из... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T18:25

2022-09-02T18:25

2022-09-02T18:25

нефть

экономика

россия

евросоюз

g7

в мире

еврокомиссия

европа

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/0b/1777654755_0:233:3070:1960_1920x0_80_0_0_95a02ff5c8c65d0df02e25410f952ce7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 2 сен - РИА Новости. Еврокомиссия (ЕК) будет работать со странами Евросоюза, чтобы лимит цен на российскую нефть, согласованный в рамках G7, был введен во всем ЕС, следует из заявления еврокомиссара по экономике Паоло Джентилони."Сегодня, во второй половине, дня я участвовал в совещании министров финансов стран G7 для согласования предела цен на экспорт российской нефти морским транспортом… "Большая семерка" теперь будет работать над созданием широкой глобальной коалиции для окончательной доработки дизайна и уровня ценового лимита, а также для его совместной реализации, чтобы максимизировать его эффективность. Комиссия будет играть свою полную роль в работе по достижению единодушия среди наших 27 государств-членов для введения этой меры в ЕС", - заявил он."Наша цель - сделать это в соответствии со сроками, согласованными в рамках шестого пакета санкций ЕС, то есть 5 декабря 2022 года для сырой нефти и 5 февраля 2023 года - для нефтепродуктов", - продолжил Джентилони.Ограничительные меры для всего Евросоюза могут вводиться лишь при наличии единогласного решения по этому вопросу всех стран союза.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html

https://ria.ru/20220902/neft-1814079791.html

россия

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

нефть, экономика, россия, евросоюз, g7, в мире, еврокомиссия, европа, паоло джентилони