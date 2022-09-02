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Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен - РИА Новости, 02.09.2022
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Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен - РИА Новости, 02.09.2022
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:02
2022-09-02T17:02
экономика
сахалин-2
g7
санкции
санкции в отношении россии
япония
в мире
нефть
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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.На нефть с нефтегазового проекта "Сахалин-2" в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, сказал чиновник агентству.Ранее сообщалось, что решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно.
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Экономика, Сахалин-2, G7, Санкции, Санкции в отношении России, Япония, В мире, Нефть, Цены на нефть, Россия
17:02 02.09.2022
 
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен

На нефть с проекта "Сахалин-2" в виде исключения не будет установлен лимит цен

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.
На нефть с нефтегазового проекта "Сахалин-2" в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, сказал чиновник агентству.
Ранее сообщалось, что решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно.
Флаг Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
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Германия хочет убедить Евросоюз ввести потолок цен на российскую нефть
 
ЭкономикаСахалин-2G7СанкцииСанкции в отношении РоссииЯпонияВ миреНефтьЦены на нефтьРоссия
 
 
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