https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html

Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен

Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен - РИА Новости, 02.09.2022

Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен

Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:02

2022-09-02T17:02

2022-09-02T17:02

экономика

сахалин-2

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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.На нефть с нефтегазового проекта "Сахалин-2" в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, сказал чиновник агентству.Ранее сообщалось, что решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно.

https://ria.ru/20220902/neft-1814079791.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, сахалин-2, g7, санкции, санкции в отношении россии, япония, в мире, нефть, цены на нефть, россия