https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен - РИА Новости, 02.09.2022
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:02
2022-09-02T17:02
2022-09-02T17:02
экономика
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ТОКИО, 2 сен – РИА Новости. Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под ограничения цен на российскую нефть, заявил агентству Киодо высокопоставленный чиновник министерства финансов Японии.На нефть с нефтегазового проекта "Сахалин-2" в виде исключения не будет установлен лимит цен на российскую нефть, сказал чиновник агентству.Ранее сообщалось, что решение о введении лимита цены на российскую нефть было принято на встрече глав министерств финансов и глав центробанков стран G7 единогласно.
https://ria.ru/20220902/neft-1814079791.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Экономика, Сахалин-2, G7, Санкции, Санкции в отношении России, Япония, В мире, Нефть, Цены на нефть, Россия
Нефть с проекта "Сахалин-2" не подпадает под лимит цен
На нефть с проекта "Сахалин-2" в виде исключения не будет установлен лимит цен