https://ria.ru/20220902/neft-1814079791.html

Германия хочет убедить Евросоюз ввести потолок цен на российскую нефть

Германия хочет убедить Евросоюз ввести потолок цен на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022

Германия хочет убедить Евросоюз ввести потолок цен на российскую нефть

Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам, что планируется убедить всех участников ЕС в необходимости присоединиться к коалиции для введения... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:51

2022-09-02T16:51

2022-09-02T17:12

германия

цены на нефть

экономика

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в мире

нефть

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БЕРЛИН, 2 сен - РИА Новости. Министр финансов ФРГ Кристиан Линднер заявил журналистам, что планируется убедить всех участников ЕС в необходимости присоединиться к коалиции для введения потолка цен на российскую нефть - чем больше будет коалиция, тем быстрее будет получен результат."Мы сегодня договорились, что создадим коалицию, мы хотим помимо членов "Большой семерки" убедить войти в неё всех участников Евросоюза… чем больше будет эта коалиция по ограничению цен, тем, вероятно, быстрее мы получим хорошие результаты", - сказал Линднер по итогам принятия заявления глав Минфинов "большой семерки" (В состав G7 входят Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США). Его заявление в прямом эфире транслировал телеканал Welt.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.По словам директора департамента экономического сотрудничества МИД РФ Дмитрия Биричевского, введение ценового потолка на российские нефть и газ рискованно и лишь усугубит энергетический кризис, в случае подобных шагов со стороны Запада российские компании будут действовать исходя из экономической целесообразности. Комментируя в том числе итоги встречи лидеров "семерки", где обсуждалось предложение по ценовым ограничениям, он отметил, что "теоретически страны Запада могут попытаться ввести "ценовой потолок" за счет давления на компании, предоставляющие финансовые, логистические и страховые услуги, связанные с морскими поставками нефти из России".

https://ria.ru/20220902/neft-1814084393.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

германия, цены на нефть, экономика, россия, g7, кристиан линднер, в мире, нефть