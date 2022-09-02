https://ria.ru/20220902/neft-1814076238.html
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт
Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:44
2022-09-02T16:44
2022-09-02T16:44
экономика
цены на нефть
александр новак
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китай
urals
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и бизнес стран, которые присоединятся к соглашению, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Главы минфинов G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене."На наш взгляд, это лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в различных регионах мира. Ситуация с газом в ЕС в этом плане показательна. То есть риски лежат в области ценообразования, стоимость сырья просто будет выше, а заплатят граждане и бизнес этих стран", - сказал Карпунин.Он пояснил, что наличие какого-либо конечного документа будет иметь смысл лишь в том случае, если к нему захотят присоединиться не только страны G7, большинство из которых и так планируют отказаться от нефти из РФ, но и другие страны. А с этим, считает эксперт, могут быть сложности. "На текущий момент основными покупателями российской нефти, которая ушла с европейского рынка, выступили Индия и Китай, присоединение к соглашению G7 которых вызывает большие сомнения. Они и так потребляют российскую нефть Urals с дисконтом", - пояснил Карпунин.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.
https://ria.ru/20220902/g7-1814069759.html
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, индия, китай, urals, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Индия, Китай, Urals, G7, Евросоюз
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт
Финансист Карпунин: лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс спроса и предложения