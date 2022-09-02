https://ria.ru/20220902/neft-1814076238.html

Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт

Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022

Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт

Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:44

2022-09-02T16:44

2022-09-02T16:44

экономика

цены на нефть

александр новак

россия

индия

китай

urals

g7

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и бизнес стран, которые присоединятся к соглашению, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Главы минфинов G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене."На наш взгляд, это лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в различных регионах мира. Ситуация с газом в ЕС в этом плане показательна. То есть риски лежат в области ценообразования, стоимость сырья просто будет выше, а заплатят граждане и бизнес этих стран", - сказал Карпунин.Он пояснил, что наличие какого-либо конечного документа будет иметь смысл лишь в том случае, если к нему захотят присоединиться не только страны G7, большинство из которых и так планируют отказаться от нефти из РФ, но и другие страны. А с этим, считает эксперт, могут быть сложности. "На текущий момент основными покупателями российской нефти, которая ушла с европейского рынка, выступили Индия и Китай, присоединение к соглашению G7 которых вызывает большие сомнения. Они и так потребляют российскую нефть Urals с дисконтом", - пояснил Карпунин.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.

https://ria.ru/20220902/g7-1814069759.html

https://ria.ru/20220901/neft-1813791825.html

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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, индия, китай, urals, g7, евросоюз