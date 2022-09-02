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Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
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Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт - РИА Новости, 02.09.2022
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт
Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:44
2022-09-02T16:44
экономика
цены на нефть
александр новак
россия
индия
китай
urals
g7
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и бизнес стран, которые присоединятся к соглашению, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.Главы минфинов G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене."На наш взгляд, это лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в различных регионах мира. Ситуация с газом в ЕС в этом плане показательна. То есть риски лежат в области ценообразования, стоимость сырья просто будет выше, а заплатят граждане и бизнес этих стран", - сказал Карпунин.Он пояснил, что наличие какого-либо конечного документа будет иметь смысл лишь в том случае, если к нему захотят присоединиться не только страны G7, большинство из которых и так планируют отказаться от нефти из РФ, но и другие страны. А с этим, считает эксперт, могут быть сложности. "На текущий момент основными покупателями российской нефти, которая ушла с европейского рынка, выступили Индия и Китай, присоединение к соглашению G7 которых вызывает большие сомнения. Они и так потребляют российскую нефть Urals с дисконтом", - пояснил Карпунин.Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.
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экономика, цены на нефть, александр новак, россия, индия, китай, urals, g7, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Россия, Индия, Китай, Urals, G7, Евросоюз
16:44 02.09.2022
 
Лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс на рынке, заявил эксперт

Финансист Карпунин: лимит цен на нефть лишь дестабилизирует баланс спроса и предложения

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Введение лимита цен на российскую нефть лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в мире, за это заплатят граждане и бизнес стран, которые присоединятся к соглашению, заявил РИА Новости начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин.
Главы минфинов G7 на встрече в пятницу подтвердили намерение запретить морскую перевозку нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 16:26
G7 приняла решение о лимите цен на российскую нефть единогласно
"На наш взгляд, это лишь дестабилизирует обстановку со спросом и предложением на нефть и нефтепродукты в различных регионах мира. Ситуация с газом в ЕС в этом плане показательна. То есть риски лежат в области ценообразования, стоимость сырья просто будет выше, а заплатят граждане и бизнес этих стран", - сказал Карпунин.
Он пояснил, что наличие какого-либо конечного документа будет иметь смысл лишь в том случае, если к нему захотят присоединиться не только страны G7, большинство из которых и так планируют отказаться от нефти из РФ, но и другие страны. А с этим, считает эксперт, могут быть сложности. "На текущий момент основными покупателями российской нефти, которая ушла с европейского рынка, выступили Индия и Китай, присоединение к соглашению G7 которых вызывает большие сомнения. Они и так потребляют российскую нефть Urals с дисконтом", - пояснил Карпунин.
Накануне вице-премьер России Александр Новак заявил, что Россия не будет поставлять нефть странам, которые присоединятся к соглашению о предельной цене на ее нефть.
США и Канада ввели запрет на российские энергоресурсы еще в марте. Европейский союз договорился об эмбарго на морские поставки нефти из РФ с 5 декабря, нефтепродуктов - с 5 февраля, при этом санкции не затронут поставки по трубопроводу "Дружба". Япония в июне свела импорт российской нефти до нуля, однако уже в июле вновь стала ее покупать, при этом сократив объем закупок на 65%.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 17:07
Россия не будет поставлять нефть странам, которые поддержат лимит цен
 
ЭкономикаЦены на нефтьАлександр НовакРоссияИндияКитайUralsG7Евросоюз
 
 
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