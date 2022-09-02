https://ria.ru/20220902/neft-1814072711.html

Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены

Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены - РИА Новости, 02.09.2022

Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены

Страны G7 запретят страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог, говорится в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:36

2022-09-02T16:36

2022-09-02T16:36

экономика

цены на нефть

великобритания

g7

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Страны G7 запретят страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог, говорится в заявлении на сайте британского правительства.Как отмечается в заявлении главы минфина Великобритании Надима Захави, страны G7 запретят "такие услуги, как страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог".Министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу поддержали введение "ограничений" цены на российскую нефть.

https://ria.ru/20220902/putin-1814025188.html

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экономика, цены на нефть, великобритания, g7