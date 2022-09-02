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Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены
Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены - РИА Новости, 02.09.2022
Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены
Страны G7 запретят страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог, говорится в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:36
2022-09-02T16:36
2022-09-02T16:36
экономика
цены на нефть
великобритания
g7
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Страны G7 запретят страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог, говорится в заявлении на сайте британского правительства.Как отмечается в заявлении главы минфина Великобритании Надима Захави, страны G7 запретят "такие услуги, как страхование судов и предоставление финансирования перевозчикам российской нефти по ценам, превышающим установленный порог".Министры финансов стран Группы семи (G7) в пятницу поддержали введение "ограничений" цены на российскую нефть.
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экономика, цены на нефть, великобритания, g7
Экономика, Цены на нефть, Великобритания, G7
Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью дороже лимита цены
Страны G7 запретят страховать суда с российской нефтью, если стоимость товара выше лимита