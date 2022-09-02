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G7 договорилась, что ограничения цен на нефть из России могут быть изменены - РИА Новости, 02.09.2022
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G7 договорилась, что ограничения цен на нефть из России могут быть изменены
G7 договорилась, что ограничения цен на нефть из России могут быть изменены - РИА Новости, 02.09.2022
G7 договорилась, что ограничения цен на нефть из России могут быть изменены
Главы минфинов G7 заявили, что при необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:59
2022-09-02T16:30
экономика
цены на нефть
россия
g7
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Главы минфинов G7 заявили, что при необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ."Коалиция может рассмотреть дальнейшие действия, чтобы обеспечить эффективность потолка цены. Потолок цены будет рассмотрен и пересмотрен в случае необходимости", - говорится в заявлении министров стран "семерки", опубликованном на сайте минфина ФРГ."Мы также разработаем целевые механизмы наряду с ограничительными мерами, чтобы наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранили доступ к энергетическим рынкам, включая российский", - говорится в заявлении.Главы Минфинов G7 также заявили, что при необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на российскую нефть."Изначальный потолок цен будет установлен на уровне, основываясь на ряде технических аспектов... эффективность потолка цен и его влияние будет активно отслеживаться, уровень цены будет пересмотрен в соответствии с необходимостью", - говорится в заявлении. Главы Минфинов G7 призвали все нефтедобывающие страны нарастить ее добычу."Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей, и в этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения", - говорится в заявлении министров.Они также подтвердили план запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене."Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже (предельной цены)", - говорится в заявлении глав Минфинов G7.Министры также призвали все страны присоединиться к инициативе по установлению лимита цен на российскую нефть и нефтепродукты.
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экономика, цены на нефть, россия, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7
15:59 02.09.2022 (обновлено: 16:30 02.09.2022)
 
G7 договорилась, что ограничения цен на нефть из России могут быть изменены

Главы Минфинов G7 договорились, что ограничения цен на нефть из России могут быть изменены

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка . Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Главы минфинов G7 заявили, что при необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на нефть из РФ.
"Коалиция может рассмотреть дальнейшие действия, чтобы обеспечить эффективность потолка цены. Потолок цены будет рассмотрен и пересмотрен в случае необходимости", - говорится в заявлении министров стран "семерки", опубликованном на сайте минфина ФРГ.
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"Мы также разработаем целевые механизмы наряду с ограничительными мерами, чтобы наиболее уязвимые и пострадавшие страны сохранили доступ к энергетическим рынкам, включая российский", - говорится в заявлении.
Главы Минфинов G7 также заявили, что при необходимости страны могут рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на российскую нефть.
"Изначальный потолок цен будет установлен на уровне, основываясь на ряде технических аспектов... эффективность потолка цен и его влияние будет активно отслеживаться, уровень цены будет пересмотрен в соответствии с необходимостью", - говорится в заявлении.
Главы Минфинов G7 призвали все нефтедобывающие страны нарастить ее добычу.
"Мы продолжаем призывать нефтедобывающие страны нарастить добычу, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей, и в этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения", - говорится в заявлении министров.
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Они также подтвердили план запретить услуги по морской перевозке нефти и нефтепродуктов из России, если их не будут покупать по ограниченной цене.
"Сегодня мы подтверждаем наше совместное политическое намерение доработать и внедрить всеобъемлющий запрет на услуги, которые позволяют осуществлять морскую транспортировку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру - предоставление таких услуг будет разрешено только в том случае, если нефть и нефтепродукты приобретаются по цене или ниже (предельной цены)", - говорится в заявлении глав Минфинов G7.
Министры также призвали все страны присоединиться к инициативе по установлению лимита цен на российскую нефть и нефтепродукты.
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