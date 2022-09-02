https://ria.ru/20220902/neft-1814051808.html
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть - РИА Новости, 02.09.2022
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
Главы министерств финансов G7 единогласно приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из России, сообщается на сайте Министерства финансов... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:40
2022-09-02T15:40
2022-09-02T17:25
экономика
цены на нефть
александр новак
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
владимир путин
россия
украина
европа
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Главы министерств финансов G7 единогласно приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из России, сообщается на сайте Министерства финансов Германии.Как ранее писала газета Financial Times со ссылкой на источник, этот "потолок" будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.Страны "Большой семерки" также договорились в случае необходимости рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на поставки из России. Помимо этого, Минфины G7 подтвердили намерение запретить морскую перевозку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, если их не будут покупать по предельной цене или дешевле. Министр финансов Великобритании Надим Захави, в свою очередь, добавил, что этот запрет коснется страхования судов и предоставления финансирования перевозчикам российской нефти.В документе также указывается, что, кроме ограничений по нефти, будут разработаны механизмы, которые позволят уязвимым странам сохранить доступ к энергетическим рынкам, в том числе российскому."Большая семерка" также призвали все нефтедобывающие государства нарастить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей."В этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения", — отмечается в заявлении.В заключение главы Минфинов стран G7 призывали все государства присоединиться к инициативе по введению предельных цен на российскую нефть.Западные страны на фоне спецоперации на Украине продолжают предпринимать попытки ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России.Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, при введении ценовых ограничений на российскую нефть топливо направят в страны, работающие на рыночных условиях.По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20220902/neft-1813897394.html
https://ria.ru/20220827/ugol-1812396247.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, цены на нефть, александр новак, дмитрий песков (спецпредставитель президента), владимир путин, россия, украина, европа, g7, опек, великобритания, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, Александр Новак, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Владимир Путин, Россия, Украина, Европа, G7, ОПЕК, Великобритания, Евросоюз
15:40 02.09.2022 (обновлено: 17:25 02.09.2022)
Главы Минфинов G7 согласились ввести потолок цены на российскую нефть
Министры финансов стран G7 согласились установить потолок цен на российскую нефть
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости.
Главы министерств финансов G7 единогласно приняли решение ввести предельные цены на поставки нефти из России, сообщается на сайте
Министерства финансов Германии.
"Министры финансов G7 согласились установить потолок цены на российскую нефть в ходе видеоконференции", — говорится в заявлении.
Как ранее писала газета Financial Times
со ссылкой на источник, этот "потолок" будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС
— с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.
Страны "Большой семерки" также договорились в случае необходимости рассмотреть дополнительные меры для обеспечения эффективности потолка цен на поставки из России.
Помимо этого, Минфины G7 подтвердили намерение запретить морскую перевозку сырой нефти и нефтепродуктов российского происхождения по всему миру, если их не будут покупать по предельной цене или дешевле. Министр финансов Великобритании Надим Захави, в свою очередь, добавил, что этот запрет коснется страхования судов и предоставления финансирования перевозчикам российской нефти.
В документе также указывается, что, кроме ограничений по нефти, будут разработаны механизмы, которые позволят уязвимым странам сохранить доступ к энергетическим рынкам, в том числе российскому.
"Большая семерка" также призвали все нефтедобывающие государства нарастить добычу нефти, чтобы снизить волатильность на рынках энергоносителей.
"В этой связи мы приветствуем недавнее решение ОПЕК нарастить добычу на фоне условий ограниченного предложения", — отмечается в заявлении.
В заключение главы Минфинов стран G7 призывали все государства присоединиться к инициативе по введению предельных цен на российскую нефть.
Западные страны на фоне спецоперации на Украине продолжают предпринимать попытки ограничить доходы России от экспорта энергоресурсов. Евросоюз принял уже шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. При этом нарушение логистических цепочек привело к резкому росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Накануне вице-премьер Александр Новак
заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России.
Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, при введении ценовых ограничений на российскую нефть топливо направят в страны, работающие на рыночных условиях.
По словам Владимира Путина, политика сдерживания и ослабления России — долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Он отметил, что основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.