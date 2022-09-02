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Минфины G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
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Минфины G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Минфины G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 02.09.2022
Минфины G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Министры финансов стран "Группы семи" (G7) поддержат введение ограничений цены на российскую нефть, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник,... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:27
2022-09-02T13:49
экономика
цены на нефть
россия
g7
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министры финансов стран "Группы семи" (G7) поддержат введение ограничений цены на российскую нефть, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом переговоров.Отмечается, что лимит цен, который могут одобрить страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.Кроме того, в странах ЕС и G7 надеются, что к ограничениям присоединится Индия, чтобы сделать их более эффективными.Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России. По его словам, подобное решение Запада угрожает стабильности нефтяного рынка, но российские компании к подобному сценарию готовы.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, россия, g7
Экономика, Цены на нефть, Россия, G7
13:27 02.09.2022 (обновлено: 13:49 02.09.2022)
 
Минфины G7 поддержат введение потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

FT: министры финансов G7 в пятницу поддержат введение потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Добыча нефти. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Министры финансов стран "Группы семи" (G7) поддержат введение ограничений цены на российскую нефть, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник, ознакомленный с ходом переговоров.
Отмечается, что лимит цен, который могут одобрить страны G7, будет действовать в соответствии со сроками эмбарго ЕС на российскую нефть — с 5 декабря планируется ввести лимит цен на нефть, с 5 февраля следующего года — на нефтепродукты.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 08:00
Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки, и готовит их рост
Кроме того, в странах ЕС и G7 надеются, что к ограничениям присоединится Индия, чтобы сделать их более эффективными.
Накануне вице-премьер Александр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России. По его словам, подобное решение Запада угрожает стабильности нефтяного рынка, но российские компании к подобному сценарию готовы.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 13:01
В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен
 
ЭкономикаЦены на нефтьРоссияG7
 
 
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