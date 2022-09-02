13:01 02.09.2022 (обновлено: 13:27 02.09.2022)
В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен
Песков: нефть из России пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В случае введения ценовых ограничений на российскую нефть Западом топливо пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне вице-премьер Алекснадр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России
"Вы знаете, что именно Новак у нас ведет контакты и по линии ОПЕК, по линии ОПЕК+, контакты, связанные с нефтяной тематикой. И Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти", — отметил он в разговоре с журналистами.
Принятие решения G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной дестабилизации рынка, заявил пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что таких стран гораздо больше, но конкретные называть не стал.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.