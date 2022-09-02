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В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен - РИА Новости, 02.09.2022
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В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен
В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен - РИА Новости, 02.09.2022
В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен
В случае введения ценовых ограничений на российскую нефть Западом топливо пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях, заявил журналистам... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:01
2022-09-02T13:27
экономика
цены на нефть
g7
нефть
россия
дмитрий песков
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В случае введения ценовых ограничений на российскую нефть Западом топливо пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Накануне вице-премьер Алекснадр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России"Вы знаете, что именно Новак у нас ведет контакты и по линии ОПЕК, по линии ОПЕК+, контакты, связанные с нефтяной тематикой. И Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти", — отметил он в разговоре с журналистами.Принятие решения G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной дестабилизации рынка, заявил пресс-секретарь президента.Он уточнил, что таких стран гораздо больше, но конкретные называть не стал.После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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экономика, цены на нефть, g7, нефть, россия, дмитрий песков
Экономика, Цены на нефть, G7, Нефть, Россия, Дмитрий Песков
13:01 02.09.2022 (обновлено: 13:27 02.09.2022)
 
В Кремле рассказали, куда пойдет нефть в случае введения G7 потолка цен

Песков: нефть из России пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкДобыча нефти
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. В случае введения ценовых ограничений на российскую нефть Западом топливо пойдет в страны, которые работают на рыночных условиях, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Накануне вице-премьер Алекснадр Новак заявил, что Москва не будет поставлять нефть в те государства, которые поддержат введение лимита цен на топливо из России
Добыча нефти - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
Вчера, 08:00
Запад решил, что цены на нефть недостаточно высоки, и готовит их рост
"Вы знаете, что именно Новак у нас ведет контакты и по линии ОПЕК, по линии ОПЕК+, контакты, связанные с нефтяной тематикой. И Новак вчера однозначно и четко заявил, что те страны, которые присоединятся к потенциальному такому потолку цен, они не будут среди получателей российской нефти. Мы просто не будем на таких нарочных принципах с ними взаимодействовать по нефти", — отметил он в разговоре с журналистами.
Принятие решения G7 о потолке цен на нефть приведет к существенной дестабилизации рынка, заявил пресс-секретарь президента.
Он уточнил, что таких стран гораздо больше, но конкретные называть не стал.
После начала военной спецоперации на Украине западные страны усилили санкционное давление на Россию. Германия и другие страны ЕС совместно приняли шесть пакетов санкций, включая эмбарго на поставки угля и нефти. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США.
Президент Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия западных стран, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
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ЭкономикаЦены на нефтьG7НефтьРоссияДмитрий Песков
 
 
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