https://ria.ru/20220902/natsproekt-1814005606.html

В Кузбассе рассказали об эффекте от нацпроекта "Производительность труда"

В Кузбассе рассказали об эффекте от нацпроекта "Производительность труда" - РИА Новости, 02.09.2022

В Кузбассе рассказали об эффекте от нацпроекта "Производительность труда"

Эффект от мер поддержки нацпроекта "Производительность труда" в Кузбассе превысил 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:40

2022-09-02T13:40

2022-09-02T13:40

экономика

сергей цивилев

кемерово

кемеровская область

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КЕМЕРОВО, 2 сен – РИА Новости. Эффект от мер поддержки нацпроекта "Производительность труда" в Кузбассе превысил 13 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на губернатора Сергея Цивилева."Сегодняшние экономические условия требуют от власти внимательного отношения к бизнесу, который составляет значительную часть экономики Кузбасса, является локомотивом развития региона. Вклад в экономику от предприятий Кузбасса, которые получают адресную поддержку в рамках национального проекта "Производительность труда", составил уже более 13 миллиардов рублей. Это добавленная стоимость производимой ими продукции или оказываемых услуг, которая выросла после сокращения производственных затрат при внедрении в работу бережливых технологий. Наш региональный центр компетенций в сфере производительности труда помогает предприятиям повысить эффективность работы без многомиллионных инвестиций и затрат, только за счет грамотной организации производства", — приводятся в сообщении слова губернатора Сергея Цивилева.Уточняется, что в результате реализации пилотных проектов по повышению производительности эффективность работы предприятий-участников нацпроекта в Кузбассе возрастает в среднем на 27%, а время выпуска продукции или оказания услуг сокращается более чем на четверть. Отмечается, что бережливые технологии помогли химикам КАО "Азот" в Кемерове увеличить выработку и темпы отгрузки, повысить качество фасовки продукции. Благодаря расширенной поддержке Федерального центра компетенций и применению бережливых технологий себестоимость химической продукции удалось снизить на 4,5% и сократить производственные затраты на 28,8 миллиона рублей в месяц.Завод по выпуску взрывчатых веществ "АСР-Взрыв" в Прокопьевском округе увеличил объемы производства взрывчатых веществ для горных работ на 20% без дополнительных инвестиций в расширение производства и сократил производственный цикл на 4 часа или 13,5%.Предприятие по выпуску горно-шахтного оборудования "ОКС" в Кемерове за счет внедрения бережливых технологий смогло добиться повышения качества продукции, а полученную выгоду при сокращении производственных издержек направили на повышение зарплат — они выросли на 15%.Кемеровское предприятие по производству взрывозащищенных электродвигателей для горно-шахтной и промышленной техники "Торгинвест" почти за два года участия в нацпроекте добилось повышения эффективности работы более чем на 30%. В результате производство двигателей увеличилось вдвое, а сроки изготовления одной единицы продукции сократились с 12,5 суток до четырех.

https://ria.ru/20220902/kuzbass-1813952059.html

https://ria.ru/20220901/studenty-1813655865.html

кемерово

кемеровская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Маркова

экономика, сергей цивилев, кемерово, кемеровская область