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На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО - РИА Новости, 02.09.2022
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На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО
На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО - РИА Новости, 02.09.2022
На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО
Западные страны во главе с США допустили стратегический просчет, решив продолжить расширение НАТО на восток несмотря на все предостережения Москвы, пишет... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:57
2022-09-02T22:57
москва
сша
украина
нато
владимир путин
в мире
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные страны во главе с США допустили стратегический просчет, решив продолжить расширение НАТО на восток несмотря на все предостережения Москвы, пишет американский профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для The National Interest.Так, эксперт напомнил о Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, в которой он еще в 2007 году назвал принятие новых членов в Североатлантический альянс "серьезной провокацией"."У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украиной протяженностью более тысячи миль", — подчеркнул он.Купчан заметил, что США напрасно не стали учитывать геостратегические реалии в этом вопросе, а также зря проигнорировали интересы Москвы и ее право на безопасность."Россия смотрела на вещи совсем иначе — и не без оснований. География и геополитика имеют значение; крупным державам, независимо от их идеологических взглядов, не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор", — констатировал ученый.По мнению исследователя, такая недальновидность Вашингтона особенно странно выглядит на фоне того, что США всегда внимательно следили за безопасностью собственных границ.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.
https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html
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москва, сша, украина, нато, владимир путин, в мире
Москва, США, Украина, НАТО, Владимир Путин, В мире
22:57 02.09.2022
 
На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО

TNI: Запад допустил ошибку, проигнорировав предостережения Путина о нерасширении НАТО

© AP Photo / Olivier MatthysФлаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Olivier Matthys
Флаги стран-участниц НАТО у штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные страны во главе с США допустили стратегический просчет, решив продолжить расширение НАТО на восток несмотря на все предостережения Москвы, пишет американский профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для The National Interest.
Так, эксперт напомнил о Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, в которой он еще в 2007 году назвал принятие новых членов в Североатлантический альянс "серьезной провокацией".
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Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украиной протяженностью более тысячи миль", — подчеркнул он.
Купчан заметил, что США напрасно не стали учитывать геостратегические реалии в этом вопросе, а также зря проигнорировали интересы Москвы и ее право на безопасность.
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"Россия смотрела на вещи совсем иначе — и не без оснований. География и геополитика имеют значение; крупным державам, независимо от их идеологических взглядов, не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор", — констатировал ученый.
По мнению исследователя, такая недальновидность Вашингтона особенно странно выглядит на фоне того, что США всегда внимательно следили за безопасностью собственных границ.

"Соединенные Штаты потратили большую часть девятнадцатого века, вытесняя Великобританию, Францию, Россию и Испанию из Западного полушария. После этого Вашингтон регулярно прибегал к военной силе, чтобы сохранить господство в Америке. <…> Учитывая собственный послужной список, ему следовало бы с большим пониманием отнестись к возражениям Москвы против вступления Украины в НАТО", — заключил Купчан.

В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.
На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.
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