https://ria.ru/20220902/nato-1814161340.html

На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО

На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО - РИА Новости, 02.09.2022

На Западе вспомнили о предостережении Путина, которое не услышали в НАТО

Западные страны во главе с США допустили стратегический просчет, решив продолжить расширение НАТО на восток несмотря на все предостережения Москвы, пишет... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:57

2022-09-02T22:57

2022-09-02T22:57

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Западные страны во главе с США допустили стратегический просчет, решив продолжить расширение НАТО на восток несмотря на все предостережения Москвы, пишет американский профессор международных отношений Чарльз Купчан в статье для The National Interest.Так, эксперт напомнил о Мюнхенской речи президента России Владимира Путина, в которой он еще в 2007 году назвал принятие новых членов в Североатлантический альянс "серьезной провокацией"."У Москвы существуют понятные и законные опасения по поводу безопасности из-за того, что НАТО может обосноваться по другую сторону ее границы с Украиной протяженностью более тысячи миль", — подчеркнул он.Купчан заметил, что США напрасно не стали учитывать геостратегические реалии в этом вопросе, а также зря проигнорировали интересы Москвы и ее право на безопасность."Россия смотрела на вещи совсем иначе — и не без оснований. География и геополитика имеют значение; крупным державам, независимо от их идеологических взглядов, не нравится, когда другие крупные державы забредают на их задний двор", — констатировал ученый.По мнению исследователя, такая недальновидность Вашингтона особенно странно выглядит на фоне того, что США всегда внимательно следили за безопасностью собственных границ.В конце прошлого года Россия опубликовала проекты договоров с США и НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требовала юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к нему Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Речь шла и о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отводе сил в Восточной Европе на позиции 1997 года. В конце января Вашингтон и Брюссель передали в Москву письменные ответы на эти предложения, но оставили без внимания ключевые условия.На фоне российской военной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины заявки в НАТО подали Финляндия и Швеция. В Москве это расценили как формальный шаг, но отметили, что альянс снова приблизился к российским границам и это может повлечь за собой фактические последствия.

https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html

https://ria.ru/20220902/putin-1813919513.html

https://ria.ru/20220901/zelenskiy-1813853981.html

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Ольга Филиппова

Ольга Филиппова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Филиппова

москва, сша, украина, нато, владимир путин, в мире