https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html

НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии

НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии - РИА Новости, 02.09.2022

НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии

Поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T03:00

2022-09-02T03:00

2022-09-02T03:40

специальная военная операция на украине

йохан бекман

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.Он отметил, что своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России.При этом Бекман указал, что поставки оружия Украине незаконны из-за внеблокового статуса Киева."Это нарушение международного права. Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас", — объяснил политолог.Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

https://ria.ru/20220902/iskhod-1813884425.html

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йохан бекман, в мире, украина, россия, нато, финляндия