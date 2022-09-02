03:00 02.09.2022 (обновлено: 03:40 02.09.2022)
НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии
Финский политолог Бекман назвал поставки оружия Киеву применением пятой статьи устава НАТО
© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.
"Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. <…> Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО", — сказал Бекман.
Он отметил, что своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России.
При этом Бекман указал, что поставки оружия Украине незаконны из-за внеблокового статуса Киева.
"Это нарушение международного права. Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас", — объяснил политолог.
Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.