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НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии - РИА Новости, 02.09.2022
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https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html
НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии
НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии - РИА Новости, 02.09.2022
НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии
Поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T03:00
2022-09-02T03:40
специальная военная операция на украине
йохан бекман
в мире
украина
россия
нато
финляндия
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.Он отметил, что своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России.При этом Бекман указал, что поставки оружия Украине незаконны из-за внеблокового статуса Киева."Это нарушение международного права. Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас", — объяснил политолог.Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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йохан бекман, в мире, украина, россия, нато, финляндия
Специальная военная операция на Украине, Йохан Бекман, В мире, Украина, Россия, НАТО, Финляндия
03:00 02.09.2022 (обновлено: 03:40 02.09.2022)
 
НАТО применила пятую статью устава из-за Украины, заявили в Финляндии

Финский политолог Бекман назвал поставки оружия Киеву применением пятой статьи устава НАТО

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777 - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие ведут огонь из гаубицы M777. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Поставки западного оружия на Украину предпринимаются в рамках применения пятой статьи устава НАТО, заявил в беседе с "Украиной.ру" финский политолог Йохан Бекман.

"Поставка оружия странами НАТО на Украину — это и есть применение пятой статьи устава НАТО о взаимной обороне всех членов Альянса. <…> Страны Запада и так действуют, как будто Украина — в НАТО", — сказал Бекман.

Он отметил, что своими действиями Североатлантический альянс сделал Украину оружием против России.
При этом Бекман указал, что поставки оружия Украине незаконны из-за внеблокового статуса Киева.
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Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
"Это нарушение международного права. Если бы Украина была де-юре членом НАТО, это было бы легально. Но не сейчас", — объяснил политолог.
Статья 5 устава НАТО гласит, что "вооруженное нападение на одну (договаривающуюся сторону. — Прим. ред.) или несколько из них в Европе или Северной Америке будет рассматриваться как нападение на них в целом".
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины. Президент Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
На фоне спецоперации Соединенные Штаты и их союзники по НАТО продолжают поставлять оружие Украине. Президент Джо Байден подписал закон о ленд-лизе, Вашингтон выделяет на военную помощь Киеву десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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Специальная военная операция на УкраинеЙохан БекманВ миреУкраинаРоссияНАТОФинляндия
 
 
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