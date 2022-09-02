Рейтинг@Mail.ru
Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию - РИА Новости, 02.09.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220902/nasilie-1814089709.html
Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию
Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию - РИА Новости, 02.09.2022
Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию
Как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время несения службы в 2021 году, что стало... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T17:16
2022-09-02T17:16
в мире
вооруженные силы сша
сша
пентагон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_6739d0890171371641d3ada44164a49d.jpg
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время несения службы в 2021 году, что стало рекордом с 2006 года, следует из опубликованного министерством обороны доклада.По данным ежегодного доклада о сексуальном насилии в вооруженных силах США за 2021 год, 35 875 человек пострадали от насильственных действий во время службы в прошлом году. Это самый высокий показатель, предыдущий максимум был зафиксирован в 2006 году, тогда 6,8% женщин и 1,8% мужчин подверглись сексуальному насилию.В докладе подчеркивается, что 47% женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за "беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег".В общей сложности в 2021 году были получены 8866 сообщений о сексуальных домогательствах. По данным доклада, это на 1050 сообщений больше, чем в 2020 году.
https://ria.ru/20220831/pomosch-1813583691.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1a/1790812608_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_5b6c42a0867826426f9837de7a9e7f48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вооруженные силы сша, сша, пентагон
В мире, Вооруженные силы США, США, Пентагон
17:16 02.09.2022
 
Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию

В США рекордное число военнослужащих подверглись сексуальному насилию в 2021 году

© Фото : DODШтаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© Фото : DOD
Штаб-квартира Министерства обороны США в Арлингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время несения службы в 2021 году, что стало рекордом с 2006 года, следует из опубликованного министерством обороны доклада.
По данным ежегодного доклада о сексуальном насилии в вооруженных силах США за 2021 год, 35 875 человек пострадали от насильственных действий во время службы в прошлом году. Это самый высокий показатель, предыдущий максимум был зафиксирован в 2006 году, тогда 6,8% женщин и 1,8% мужчин подверглись сексуальному насилию.
В докладе подчеркивается, что 47% женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за "беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег".
В общей сложности в 2021 году были получены 8866 сообщений о сексуальных домогательствах. По данным доклада, это на 1050 сообщений больше, чем в 2020 году.
Флаги Украины, США - РИА Новости, 1920, 31.08.2022
31 августа, 22:21
В Пентагоне заявили, что продолжат помогать Украине
 
В миреВооруженные силы СШАСШАПентагон
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала