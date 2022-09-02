https://ria.ru/20220902/nasilie-1814089709.html

Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию

Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию - РИА Новости, 02.09.2022

Рекордное число военнослужащих в США подверглись сексуальному насилию

Как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время несения службы в 2021 году, что стало... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:16

2022-09-02T17:16

2022-09-02T17:16

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ВАШИНГТОН, 2 сен - РИА Новости. Как минимум 8,4% военнослужащих женщин и 1,5% военнослужащих мужчин в США подвергались сексуальному насилию во время несения службы в 2021 году, что стало рекордом с 2006 года, следует из опубликованного министерством обороны доклада.По данным ежегодного доклада о сексуальном насилии в вооруженных силах США за 2021 год, 35 875 человек пострадали от насильственных действий во время службы в прошлом году. Это самый высокий показатель, предыдущий максимум был зафиксирован в 2006 году, тогда 6,8% женщин и 1,8% мужчин подверглись сексуальному насилию.В докладе подчеркивается, что 47% женщин не сообщали о совершении сексуального насилия из-за "беспокойства о возможных негативных последствиях со стороны коллег".В общей сложности в 2021 году были получены 8866 сообщений о сексуальных домогательствах. По данным доклада, это на 1050 сообщений больше, чем в 2020 году.

https://ria.ru/20220831/pomosch-1813583691.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, вооруженные силы сша, сша, пентагон