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В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек - РИА Новости, 02.09.2022
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В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек
В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек - РИА Новости, 02.09.2022
В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек
По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения боевиков в эфиопском штате Оромия, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T22:26
2022-09-02T22:26
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения боевиков в эфиопском штате Оромия, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.По словам собеседников агентства, которые похоронили тела жертв в братских могилах, нападение вооруженной группировки на местных жителей в районе Амуру произошло во вторник. Отмечается, что район Амуру расположен в 370 километрах к западу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.Представитель властей штата Оромия не дал комментариев касательно произошедшего.
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в мире, амур (река), аддис-абеба, эфиопия
В мире, Амур (река), Аддис-Абеба, Эфиопия
22:26 02.09.2022
 
В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек

В эфиопском штате Оромия при нападении боевиков погибли 42 человека

© РИА Новости / Антон СкрипуновЭфиопия
Эфиопия - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Антон Скрипунов
Эфиопия. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения боевиков в эфиопском штате Оромия, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.
По словам собеседников агентства, которые похоронили тела жертв в братских могилах, нападение вооруженной группировки на местных жителей в районе Амуру произошло во вторник. Отмечается, что район Амуру расположен в 370 километрах к западу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.
Представитель властей штата Оромия не дал комментариев касательно произошедшего.
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