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В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек

В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек - РИА Новости, 02.09.2022

В Эфиопии при нападении боевиков погибли более 40 человек

По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения боевиков в эфиопском штате Оромия, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T22:26

2022-09-02T22:26

2022-09-02T22:26

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. По меньшей мере 42 человека погибли в результате нападения боевиков в эфиопском штате Оромия, передает агентство Рейтер со ссылкой на местных жителей.По словам собеседников агентства, которые похоронили тела жертв в братских могилах, нападение вооруженной группировки на местных жителей в районе Амуру произошло во вторник. Отмечается, что район Амуру расположен в 370 километрах к западу от столицы Эфиопии Аддис-Абебы.Представитель властей штата Оромия не дал комментариев касательно произошедшего.

https://ria.ru/20220729/efiopiya-1806003760.html

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в мире, амур (река), аддис-абеба, эфиопия