https://ria.ru/20220902/naftogaz-1814095690.html

"Нафтогаз" хочет перевести украинские газовые электростанции на биомассу

"Нафтогаз" хочет перевести украинские газовые электростанции на биомассу - РИА Новости, 02.09.2022

"Нафтогаз" хочет перевести украинские газовые электростанции на биомассу

Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания работает над переводом газовых электростанций на использование древесины и других материалов... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T17:34

2022-09-02T17:34

2022-09-02T17:47

экономика

максим белявский

украина

нафтогаз украины

halliburton

honeywell international

владимир зеленский

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко заявил, что компания работает над переводом газовых электростанций на использование древесины и других материалов биомассы.Владимир Зеленский ранее в пятницу объявил о готовности Украины увеличить экспорт электроэнергии в Европу, заменив Россию в качестве поставщика."Мы работаем над некоторыми новыми проектами, которые могут действительно в значительной степени расширить производство на Украине на 10%-30%... Потенциал Украины состоит в том, чтобы производить около 10 миллиардов кубометров энергии из биомассы", - отметил Витренко в интервью агентству Рейтер. Согласно агентству, Украина импортировала аналогичные объемы газа до начала спецоперации.Однако бывший представитель "Нафтогаза" Максим Белявский считает, что широкомасштабный переход на материалы биомассы нереалистичен, поскольку для этого потребуются значительные вложения и объемы растительного материала для выработки энергии. По его мнению, для производства 1 миллиона кубометров энергии из биомассы нужны инвестиции в размере примерно 100 миллионов долларов США.Согласно Витренко, "Нафтогаз" также изучает технологии добычи сланцевого газа и уже подписал контракты с американскими компаниями Halliburton и Honeywell International на проведение сейсмических исследований. Как утверждает Белявский, один из наиболее перспективных регионов для добычи сланцевого газа - Донбасс.

https://ria.ru/20220828/ukraina-1812737057.html

https://ria.ru/20220902/ugol-1814033164.html

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экономика, максим белявский, украина, нафтогаз украины, halliburton, honeywell international, владимир зеленский