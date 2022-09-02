https://ria.ru/20220902/nadym-1813956286.html

Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города

Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города - РИА Новости, 02.09.2022

Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города

Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T11:54

2022-09-02T11:54

2022-09-02T11:54

россия

надым

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

общество

владимир путин

владимир якушев

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что история Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот юбилей – большое, значимое событие для города, Ямало-Ненецкого автономного округа, для всей России. История Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, настоящими героями-первопроходцами – геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что жители с уважением относятся к трудовым традициям предшественников, искренне гордятся родным северным краем, его уникальной ролью в развитии российской экономики, а своими успехами, достижениями и устремленностью в будущее содействуют процветанию города.Город Надым находится в Ямало-Ненецком автономном округе, который входит в Уральский федеральный округ. Согласно открытым источникам, полпред президента в УФО Якушев закончил школу в Надыме.

https://ria.ru/20220818/rosgvardiya-1810433430.html

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надым

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, надым, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, владимир путин, владимир якушев