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Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города - РИА Новости, 02.09.2022
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Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города - РИА Новости, 02.09.2022
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:54
2022-09-02T11:54
россия
надым
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
владимир путин
владимир якушев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что история Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот юбилей – большое, значимое событие для города, Ямало-Ненецкого автономного округа, для всей России. История Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, настоящими героями-первопроходцами – геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что жители с уважением относятся к трудовым традициям предшественников, искренне гордятся родным северным краем, его уникальной ролью в развитии российской экономики, а своими успехами, достижениями и устремленностью в будущее содействуют процветанию города.Город Надым находится в Ямало-Ненецком автономном округе, который входит в Уральский федеральный округ. Согласно открытым источникам, полпред президента в УФО Якушев закончил школу в Надыме.
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россия, надым, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, владимир путин, владимир якушев
Россия, Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Общество, Владимир Путин, Владимир Якушев
11:54 02.09.2022
 
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города

Путин поздравил полпреда Якушева и жителей Надыма с 50-летием со дня основания города

© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в медиабанкНадым
Надым - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Надым. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что история Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Этот юбилей – большое, значимое событие для города, Ямало-Ненецкого автономного округа, для всей России. История Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, настоящими героями-первопроходцами – геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом", - говорится в телеграмме.
Путин отметил, что жители с уважением относятся к трудовым традициям предшественников, искренне гордятся родным северным краем, его уникальной ролью в развитии российской экономики, а своими успехами, достижениями и устремленностью в будущее содействуют процветанию города.
Город Надым находится в Ямало-Ненецком автономном округе, который входит в Уральский федеральный округ. Согласно открытым источникам, полпред президента в УФО Якушев закончил школу в Надыме.
Сотрудники Росгвардии - РИА Новости, 1920, 18.08.2022
18 августа, 12:44
Полпред Якушев представил нового командующего Уральским округом Росгвардии
 
РоссияНадымЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ОбществоВладимир ПутинВладимир Якушев
 
 
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