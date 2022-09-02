https://ria.ru/20220902/nadym-1813956286.html
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города - РИА Новости, 02.09.2022
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города
Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T11:54
2022-09-02T11:54
2022-09-02T11:54
россия
надым
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
общество
владимир путин
владимир якушев
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил с 50-летием основания Надыма полпреда в Уральском федеральном округе Владимира Якушева и жителей города, отметив, что история Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля."Этот юбилей – большое, значимое событие для города, Ямало-Ненецкого автономного округа, для всей России. История Надыма создавалась мужественными талантливыми людьми, настоящими героями-первопроходцами – геологами, строителями, инженерами, рабочими, военными и гражданскими специалистами. В суровых условиях Заполярья они осваивали газовые месторождения, возводили объекты энергетической, транспортной, социальной инфраструктуры. Мечтали о том, чтобы Надым стал красивым, благоустроенным, комфортным для жизни городом", - говорится в телеграмме.Путин отметил, что жители с уважением относятся к трудовым традициям предшественников, искренне гордятся родным северным краем, его уникальной ролью в развитии российской экономики, а своими успехами, достижениями и устремленностью в будущее содействуют процветанию города.Город Надым находится в Ямало-Ненецком автономном округе, который входит в Уральский федеральный округ. Согласно открытым источникам, полпред президента в УФО Якушев закончил школу в Надыме.
https://ria.ru/20220818/rosgvardiya-1810433430.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, надым, ямало-ненецкий автономный округ (янао), общество, владимир путин, владимир якушев
Россия, Надым, Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО), Общество, Владимир Путин, Владимир Якушев
Путин поздравил жителей Надыма с 50-летием города
Путин поздравил полпреда Якушева и жителей Надыма с 50-летием со дня основания города