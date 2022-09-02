https://ria.ru/20220902/muzyka-1814044983.html

Московский дом музыки открывает юбилейный сезон

Московский дом музыки открывает юбилейный сезон - РИА Новости, 02.09.2022

Московский дом музыки открывает юбилейный сезон

Московский международный дом музыки открывает свой 20-й сезон концертом в Светлановском зале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:20

2022-09-02T16:20

2022-09-02T16:30

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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский международный дом музыки открывает свой 20-й сезон концертом в Светлановском зале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.В вечере примут участие Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов. Прозвучат произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.В программе юбилейного сезона есть и классика, и джаз, а также театральные ревю и детские спектакли.К 150-летию со дня рождения Рахманинова здесь проведут концертный цикл Спивакова и его оркестра, а также серию концертов известных исполнителей, среди которых Денис Мацуев, Люка Дебарг, Николай Луганский и другие.В предстоящем сезоне в ММДМ пройдет Московский международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева.Одна из значительных премьер — мультимедийный проект "Божественные мистерии", включающий два вечера – "Данте – мистерия" и "Фауст – мистерия". Участники — Виктория Исакова, Сергей Чонишвили и Леонид Каневский, а также БСО имени Чайковского.В январе 2023 в ММДМ состоится 13-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки.Также учреждение организует благотворительный показ спектакля "Буратино" для детей-сирот и беженцев из ДНР и ЛНР.Кульминация сезона — праздничный гала-концерт, посвященный 20-летию Дома музыки.

https://ria.ru/20220902/mkht-1814035948.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, владимир спиваков, иван бессонов (пианист), петр чайковский, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, музыка