https://ria.ru/20220902/muzyka-1814044983.html
Московский дом музыки открывает юбилейный сезон
Московский дом музыки открывает юбилейный сезон - РИА Новости, 02.09.2022
Московский дом музыки открывает юбилейный сезон
Московский международный дом музыки открывает свой 20-й сезон концертом в Светлановском зале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ. РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T16:20
2022-09-02T16:20
2022-09-02T16:30
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский международный дом музыки открывает свой 20-й сезон концертом в Светлановском зале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.В вечере примут участие Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов. Прозвучат произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.В программе юбилейного сезона есть и классика, и джаз, а также театральные ревю и детские спектакли.К 150-летию со дня рождения Рахманинова здесь проведут концертный цикл Спивакова и его оркестра, а также серию концертов известных исполнителей, среди которых Денис Мацуев, Люка Дебарг, Николай Луганский и другие.В предстоящем сезоне в ММДМ пройдет Московский международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева.Одна из значительных премьер — мультимедийный проект "Божественные мистерии", включающий два вечера – "Данте – мистерия" и "Фауст – мистерия". Участники — Виктория Исакова, Сергей Чонишвили и Леонид Каневский, а также БСО имени Чайковского.В январе 2023 в ММДМ состоится 13-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки.Также учреждение организует благотворительный показ спектакля "Буратино" для детей-сирот и беженцев из ДНР и ЛНР.Кульминация сезона — праздничный гала-концерт, посвященный 20-летию Дома музыки.
https://ria.ru/20220902/mkht-1814035948.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, владимир спиваков, иван бессонов (пианист), петр чайковский, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, музыка
Культура, Новости культуры, Владимир Спиваков, Иван Бессонов (пианист), Петр Чайковский, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Музыка
16:20 02.09.2022 (обновлено: 16:30 02.09.2022)
Московский дом музыки открывает юбилейный сезон
Московский дом музыки открывает юбилейный сезон концертом в Светлановском зале
МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Московский международный дом музыки открывает свой 20-й сезон концертом в Светлановском зале, сообщили РИА Новости в пресс-службе ММДМ.
В вечере примут участие Национальный филармонический оркестр России под управлением художественного руководителя и главного дирижера Владимира Спивакова и пианист Иван Бессонов. Прозвучат произведения Петра Чайковского и Сергея Рахманинова.
В программе юбилейного сезона есть и классика, и джаз, а также театральные ревю и детские спектакли.
К 150-летию со дня рождения Рахманинова здесь проведут концертный цикл Спивакова и его оркестра, а также серию концертов известных исполнителей, среди которых Денис Мацуев, Люка Дебарг, Николай Луганский и другие.
В предстоящем сезоне в ММДМ пройдет Московский международный конкурс пианистов имени Владимира Крайнева.
Одна из значительных премьер — мультимедийный проект "Божественные мистерии", включающий два вечера – "Данте – мистерия" и "Фауст – мистерия". Участники — Виктория Исакова, Сергей Чонишвили и Леонид Каневский, а также БСО имени Чайковского.
В январе 2023 в ММДМ состоится 13-й Московский рождественский фестиваль духовной музыки.
Также учреждение организует благотворительный показ спектакля "Буратино" для детей-сирот и беженцев из ДНР и ЛНР.
Кульминация сезона — праздничный гала-концерт, посвященный 20-летию Дома музыки.