https://ria.ru/20220902/musorosortirovka-1814066527.html

В Туле заработал мусоросортировочный комплекс

В Туле заработал мусоросортировочный комплекс - РИА Новости, 02.09.2022

В Туле заработал мусоросортировочный комплекс

Комплекс по переработке отходов (КПО) мощностью до ста тысяч тонн отходов в год начал работу в Туле в рамках нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T16:18

2022-09-02T16:18

2022-09-02T16:18

тульская область

российский экологический оператор

тульская область

жкх

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ТУЛА, 2 сен – РИА Новости. Комплекс по переработке отходов (КПО) мощностью до ста тысяч тонн отходов в год начал работу в Туле в рамках нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области."Одна из главных задач нацпроекта – обеспечить 100% сортировки твердых коммунальных отходов к 2030 году. Наш регион в числе первых начал двигаться в этом направлении, и мы видим, что система начала работать. Создана производственная инфраструктура, контейнерные площадки, график вывоза работает как часы. Впереди еще долгий путь, и важно, чтобы у туляков сформировалась привычка разделять отходы", - приводят в правительстве слова министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, который в пятницу проинспектировал Экотехнопарк "Тула" регионального оператора "Хартия", где начал работу комплекс по переработке отходов.В рамках нацпроекта "Экология" были закуплены более 450 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов. 228 из них установлены на территории, обслуживаемой "Хартией". Это емкости оранжевого цвета с надписью "здесь можно сдать на переработку: металл, стекло, пластик, бумагу". Отходы из оранжевых емкостей и контейнеры для твердых коммунальных отходов вывозятся разной спецтехникой и в разное время. Затем они поступают на действующую линию сортировки. На линии установлено современное оборудование. Это позволяет максимально извлечь полезные компоненты для переработки."До 2024 года с участием компании "Российский экологический оператор" в регионе будут созданы три предприятия по переработке ТКО. Соглашение об их строительстве было заключено на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составит восемь миллиардов рублей", – сообщил собеседник агентства.

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тульская область

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экологический оператор, тульская область, жкх