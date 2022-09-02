В Туле заработал мусоросортировочный комплекс
ТУЛА, 2 сен – РИА Новости. Комплекс по переработке отходов (КПО) мощностью до ста тысяч тонн отходов в год начал работу в Туле в рамках нацпроекта "Экология", сообщил РИА Новости представитель правительства Тульской области.
"Одна из главных задач нацпроекта – обеспечить 100% сортировки твердых коммунальных отходов к 2030 году. Наш регион в числе первых начал двигаться в этом направлении, и мы видим, что система начала работать. Создана производственная инфраструктура, контейнерные площадки, график вывоза работает как часы. Впереди еще долгий путь, и важно, чтобы у туляков сформировалась привычка разделять отходы", - приводят в правительстве слова министра природных ресурсов и экологии Тульской области Юрия Панфилова, который в пятницу проинспектировал Экотехнопарк "Тула" регионального оператора "Хартия", где начал работу комплекс по переработке отходов.
В рамках нацпроекта "Экология" были закуплены более 450 специальных контейнеров для раздельного сбора отходов. 228 из них установлены на территории, обслуживаемой "Хартией". Это емкости оранжевого цвета с надписью "здесь можно сдать на переработку: металл, стекло, пластик, бумагу". Отходы из оранжевых емкостей и контейнеры для твердых коммунальных отходов вывозятся разной спецтехникой и в разное время. Затем они поступают на действующую линию сортировки. На линии установлено современное оборудование. Это позволяет максимально извлечь полезные компоненты для переработки.
"До 2024 года с участием компании "Российский экологический оператор" в регионе будут созданы три предприятия по переработке ТКО. Соглашение об их строительстве было заключено на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Общая сумма инвестиций составит восемь миллиардов рублей", – сообщил собеседник агентства.