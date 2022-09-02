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Муфтий: нельзя поддаваться на провокации из-за запрета перевода Аль-Бухари - РИА Новости, 02.09.2022
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Религия
https://ria.ru/20220902/muftiy-1813966417.html
Муфтий: нельзя поддаваться на провокации из-за запрета перевода Аль-Бухари
Муфтий: нельзя поддаваться на провокации из-за запрета перевода Аль-Бухари - РИА Новости, 02.09.2022
Муфтий: нельзя поддаваться на провокации из-за запрета перевода Аль-Бухари
Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации ДУМ РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал не поддаваться на провокации в связи с включением в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T12:09
2022-09-02T12:52
религия
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религия
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации ДУМ РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал не поддаваться на провокации в связи с включением в России в список экстремистских материалов почитаемого мусульманами сборника преданий "Аль-Джами Ас-Сахих" авторства известного исламского богослова IX века Аль-Бухари.Террористическим в России признано лишь одно издание сборника – 2007 года издания в кратком изложении в составлении имама Абу аль-Аббаса Ахмада бин Абд аль-Латыфа аз-Зубайди и в переводе с арабского Абдуллы Нирши. Решение принял суд Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет (МИИ). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал экспертизу некомпетентной и выразил уверенность, что "необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов"."Когда читаешь новости о фактах запрета религиозных книг, мало кто понимает, что запрещен только перевод и выпуск книги лишь определенного издательства. Но слышать о запрете подобных книг для мусульман особо болезненно, это вызывает недоумение и понятные переживания общины. Возможны и провокации. Поэтому решения о запрете религиозных книг нужно выносить, принимая во внимание все нюансы, не создавая поводы для распространения недостоверной информации и возможных провокаций", - сказал Аляутдинов РИА Новости.Зампред ДУМ РФ отметил, что при рассмотрении вопросов о запрете религиозных книг было бы логично учитывать мнение не только экспертов в сферах юриспруденции и востоковедения, но и религиозных деятелей, для которых ислам - не просто объект исследований, а образ жизни."Это позволит избежать возмущенных реакций и провокаций со стороны недружественных для России стран. А мы уже слышим зарубежные голоса, что в РФ запрещены классические мусульманские труды и что на мусульман России оказывается колоссальное давление. Мало кто из них разбирается, что запрет, повторюсь, наложен на перевод определенного издательства конкретного года выпуска", - сообщил зампред ДУМ РФ.Аляутдинов добавил, что с каждым годом список запрещенной литературы все чаще пополняется религиозными трудами."Но ДУМ РФ всегда выступало против бездумных запретов богословских трудов и предлагало пересмотреть правила и условия принятия данных решений", - заключил он.
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рамзан кадыров, россия, telegram (приложение), религия
Религия, Рамзан Кадыров, Россия, Telegram (приложение), Религия
12:09 02.09.2022 (обновлено: 12:52 02.09.2022)
 

Муфтий: нельзя поддаваться на провокации из-за запрета перевода Аль-Бухари

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в медиабанкМуфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов
Муфтий Ильдар-хазрат Аляутдинов - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 сен – РИА Новости. Зампред Духовного управления мусульман Российской Федерации ДУМ РФ муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов призвал не поддаваться на провокации в связи с включением в России в список экстремистских материалов почитаемого мусульманами сборника преданий "Аль-Джами Ас-Сахих" авторства известного исламского богослова IX века Аль-Бухари.
Террористическим в России признано лишь одно издание сборника – 2007 года издания в кратком изложении в составлении имама Абу аль-Аббаса Ахмада бин Абд аль-Латыфа аз-Зубайди и в переводе с арабского Абдуллы Нирши. Решение принял суд Татарстана после запросов об экспертизе в различные инстанции, в том числе в Московский исламский университет (МИИ). Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал экспертизу некомпетентной и выразил уверенность, что "необходимо срочно пересмотреть принятое решение с привлечением компетентных богословов".
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Зампред ДУМ РФ отметил, что при рассмотрении вопросов о запрете религиозных книг было бы логично учитывать мнение не только экспертов в сферах юриспруденции и востоковедения, но и религиозных деятелей, для которых ислам - не просто объект исследований, а образ жизни.
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Аляутдинов добавил, что с каждым годом список запрещенной литературы все чаще пополняется религиозными трудами.
"Но ДУМ РФ всегда выступало против бездумных запретов богословских трудов и предлагало пересмотреть правила и условия принятия данных решений", - заключил он.
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