https://ria.ru/20220902/moskva-1814007409.html
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин - РИА Новости, 02.09.2022
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин
Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:44
2022-09-02T13:44
2022-09-02T13:44
общество
москва
сергей собянин
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание"."Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановлена и не собирается останавливаться", - сказал Собянин.Также мэр отметил, что за последние 11-12 лет Москва пережила четыре серьезных кризиса, но сейчас правительство относится к этому "спокойно".
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общество, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии, санкции
Общество, Москва, Сергей Собянин, Санкции в отношении России, Санкции
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин
Мэр Собянин заявил, что Москва становится лучше вопреки санкциям