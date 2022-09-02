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Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин - РИА Новости, 02.09.2022
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Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин - РИА Новости, 02.09.2022
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин
Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T13:44
2022-09-02T13:44
общество
москва
сергей собянин
санкции в отношении россии
санкции
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание"."Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановлена и не собирается останавливаться", - сказал Собянин.Также мэр отметил, что за последние 11-12 лет Москва пережила четыре серьезных кризиса, но сейчас правительство относится к этому "спокойно".
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общество, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии, санкции
Общество, Москва, Сергей Собянин, Санкции в отношении России, Санкции
13:44 02.09.2022
 
Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин

Мэр Собянин заявил, что Москва становится лучше вопреки санкциям

© РИА Новости / Максим БлиновВиды Москвы
Виды Москвы - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Виды Москвы. Архивное фото
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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание".
"Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановлена и не собирается останавливаться", - сказал Собянин.
Также мэр отметил, что за последние 11-12 лет Москва пережила четыре серьезных кризиса, но сейчас правительство относится к этому "спокойно".
Сергей Собянин вручил государственные награды заслуженным москвичам - РИА Новости, 1920, 01.09.2022
1 сентября, 19:41
Собянин наградил заслуженных москвичей в преддверии 875-летия города
 
ОбществоМоскваСергей СобянинСанкции в отношении РоссииСанкции
 
 
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