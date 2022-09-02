https://ria.ru/20220902/moskva-1814007409.html

Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин

Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин - РИА Новости, 02.09.2022

Москва улучшается вопреки санкциям, заявил Собянин

Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T13:44

2022-09-02T13:44

2022-09-02T13:44

общество

москва

сергей собянин

санкции в отношении россии

санкции

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Улучшение Москвы не останавливается из-за объявленной экономической войны, заявил мэр столицы Сергей Собянин в ходе выступления на федеральном просветительском марафоне "Знание"."Несмотря на объявленную нам экономическую войну, в Москве ни одна программа не остановлена и не собирается останавливаться", - сказал Собянин.Также мэр отметил, что за последние 11-12 лет Москва пережила четыре серьезных кризиса, но сейчас правительство относится к этому "спокойно".

https://ria.ru/20220901/nagrady-1813844410.html

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общество, москва, сергей собянин, санкции в отношении россии, санкции