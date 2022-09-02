https://ria.ru/20220902/mosavtofest-1814050237.html

Участники "Мосавтофеста" — надежда российского автопрома

Участники "Мосавтофеста" — надежда российского автопрома - РИА Новости, 02.09.2022

Участники "Мосавтофеста" — надежда российского автопрома

В последние выходные этого лета в Центре технических видов спорта в Печатниках прошел первый московский фестиваль инженерно-технического творчества -... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T15:44

2022-09-02T15:44

2022-09-02T16:48

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир)

россия

москва

департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы

автопром

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. В последние выходные этого лета в Центре технических видов спорта в Печатниках прошел первый московский фестиваль инженерно-технического творчества - "Мосавтофест". Значительная часть фестивальной программы была рассчитана на самую юную аудиторию, причем дети были не только гостями, но и главными участниками многих мероприятий.Организатором фестиваля выступил столичный департамент предпринимательства и инновационного развития (ДПИР), руководитель которого Алексей Фурсин выстрелом из стартового пистолета открыл праздник."Фестиваль собрал на одой площадке все тренды автопрома Москвы. Здесь представлены инновационные решения, каждое из которых способно дать новый импульс к развитию автомобильной промышленности. Команды юных изобретателей – школьники и студенты – демонстрируют свои инженерно-технические разработки. Представители ведущих компаний-производителей знакомятся с достижениями увлеченной молодежи, которая через несколько лет придет на предприятия и станет тем кадровым ресурсом, который будет развивать отрасль. Уверен, что завтра мы можем увидеть нынешних участников инженерно-технических соревнований среди конструкторов, инженеров и даже основателей собственных марок. Такие мероприятия, как наш фестиваль, способствуют популяризации инженерных профессий среди детей, вовлекая их в орбиту экосистемы профессиональной подготовки кадров от правительства Москвы", - обратился Фурсин к гостям и участникам фестиваля.Москва — автопромуВ рамках деловой программы фестиваля прошла пленарная сессия, посвященная инновациям в автопроме и возможностям импортозамещения. Среди прочего спикеры сессии указали на проблему "кадрового голода" в автопроме и важность формирования кадрового потенциала для отрасли.Руководитель ДПИР отметил, что подготовке кадрового резерва как раз и способствует такое мероприятие, как "Мосавтофест", где в различных гонках принимают участие около тысячи ребят в возрасте от 6 до 24 лет. Ведь каждый из них является потенциальным сотрудником автомобильной отрасли. Это ярко иллюстрирует новый подход Москвы к подготовке кадров: с младшего школьного возраста и до трудоустройства после института каждый москвич может получить поддержку экосистемы профнавигации. Тем более, что в мировой практике автоспорт очень тесно связан с внедрением инноваций в реальное производство, поскольку всё новое сначала отрабатывается в гонках. Поэтому на нынешние студенческие команды нужно смотреть как на будущие технологические компании. В свою очередь, департамент также оказывает бизнесу помощь в подготовке кадров – от рабочего до инженерного персонала.Одним из важных направлений экосистемы ДПИР является создание детских технопарков, предназначенных для самоопределения детей и формирования у них навыков будущих профессий. В настоящее время в Москве открыт 21 детский технопарк с возможностью пройти обучение более, чем по 45 различным направлениям. Наряду со студентами, их слушатели также стали активными участниками фестиваля.Кроме того, для подготовки участников и непосредственно организации подобных соревнований в 2020 году был создан Ресурсный центр профнавигации и развития компетенций. На его базе проводятся занятия для команд с обеспечением доступа к высокотехнологичному оборудованию, необходимому для создания инновационных разработок, для обучения ребят в Москву приезжают специалисты из Санкт-Петербурга и других регионов, также большую помощь оказывают индустриальные партнеры.Как вырастить инженераГлеб Алексеев работает преподавателем детского технопарка "Москва", где ведет группу "Энергетика". Глеб имеет профильное образование, окончил Национальный исследовательский университет МЭИ (Московский энергетический институт).По его словам, дети могут прийти со своей идеей, или же тему проекта им предлагает преподаватель. В дальнейшем проекты выставляются на конкурсы, победители и призеры которых получают дополнительные баллы к ЕГЭ, формируют портфолио, повышая шансы на поступление в профильный вуз.В детских технопарках ребята занимаются и такими разработками, как радиоуправляемые модели на водороде – соревнования в этом направлении входили в программу "Мосавтофеста". Для участия в них команды самостоятельно проектируют и изготавливают модель автомобиля в масштабе 1:10 на основе водородного топливного элемента, а затем за шесть часов гонки должны проехать максимальное количество кругов трека. И здесь победа зависит не только от мастерства и выдержки пилота, но в значительной степени - от инженерных решений команды.Команда детского технопарка "Мосгормаш", возглавляемая 17-летним Даниилом Колявкиным, дважды становилась чемпионом России и чемпионом Москвы, а в прошлом году заняла второе место на Чемпионате мира.Даниил в команде выполняет роль капитана и главного механика. По его словам, самое сложное – "взять на себя ответственность за команду, научиться чувствовать её". Молодой человек планирует на следующий год поступить в вуз и параллельно работать наставником в технопарке, обучая юных пилотов и механиков.Самые младшие участники "Мосавтофеста" состязались в гонках радиоуправляемых моделей внедорожников и шоссейно-кольцевых автомоделей с электродвигателем. Несмотря на юный возраст, для многих участников нынешние соревнования – далеко не первые, ведь любовь к технике им привили с первых лет жизни.Так, 11-летний Александр Шурмин является чемпионом России 2021 и 2022 годов, а также победителем и призером множества других соревнований. На "Мосавтофесте" он вместе с отцом участвует в гонках сразу в семи классах радиоуправляемых моделей."В 5 лет папа подарил мне игрушечную машинку, я стал строить трассы и проходить их на скорость. Потом начал посещать трассу в нашем районе, теперь являюсь двукратным чемпионом России, выступаю за команду детского технопарка "Мосгормаш". Этот спорт мне нравится, собираюсь побеждать и дальше", - говорит Александр.Его отец, Эдуард Шурмин, добавляет, что положительно оценивает инициативу правительства Москвы по организации таких соревнований."Всё организовано на высоком уровне, и мы хотим, чтобы в таком формате это продолжилось. Обычно гонки радиоуправляемых моделей организуются в частном порядке, и с участников собирают взносы, здесь же участие абсолютно бесплатное", - добавил он.Также в гонках приняла участие и династия Карповых. Виталий Карпов, многократный чемпион России, приучил к этому спорту свою дочь, а теперь в его команде - семилетняя внучка Полина.В общей сложности фестиваль собрал 90 команд: от самых юных, которые соревнуются в гонках на радиоуправляемых машинках, до студентов, создающих собственные болиды. "Это та "воронка", на которую должны смотреть производители автомобилей: как крупные концерны, так и небольшие компании, работающие над автокомпонентной базой", - подчеркнул Фурсин.

https://ria.ru/20210902/programmy-1748375379.html

https://ria.ru/20220620/proekty-1796744588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

алексей фурсин ( глава департамента предпринимательства и инновационного развития (дпир), россия, москва, департамент предпринимательства и инновационного развития города москвы, автопром