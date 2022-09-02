https://ria.ru/20220902/mokhamad-1814033527.html

Экс-премьер Малайзии Мохамад поддержал Россию в геополитическом конфликте

Экс-премьер Малайзии Мохамад поддержал Россию в геополитическом конфликте - РИА Новости, 02.09.2022

Экс-премьер Малайзии Мохамад поддержал Россию в геополитическом конфликте

Старейший действующий политик мира, 97-летний экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад, остающийся действующим депутатом парламента страны, поддержал Россию в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:50

2022-09-02T14:50

2022-09-02T14:50

в мире

махатхир мохамад

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БАНГКОК, 2 сен - РИА Новости. Старейший действующий политик мира, 97-летний экс-премьер Малайзии Махатхир Мохамад, остающийся действующим депутатом парламента страны, поддержал Россию в текущем геополитическом конфликте серией сообщений в своем Twitter-аккаунте.Описав историю отношений России и Запада - от союзничества во Второй мировой войне до геополитического конфликта наших дней - Махатхир Мохамад резко осудил милитаризм и политический эгоизм стран Запада."Они прославляют войны. Они празднуют убийства. Они делают убийц героями; награждают их, устанавливают им статуи и разрабатывают сложные церемонии в их память. Они готовятся к войнам учениями и военными играми. Они постоянно изобретают новое оружие, которое более эффективно убивает людей. Они говорят, что ради мира страны должны готовиться к войнам", - написал политик."Но затем, подготовившись к войнам, изобретя новые способы убийства людей и оснастив ими своих военных, они чувствуют необходимость испытать свое новое оружие. Они подстрекают к войнам между народами. И часто сами воюют", - написал он.После Второй мировой войны Запад увидел в России, вчерашнем союзнике, нового врага, написал бывший лидер Малайзии, отметив, что за этим последовала многолетняя холодная война. Когда она закончилась, "вместо того, чтобы распустить НАТО, западные державы убедили бывших членов Варшавского договора присоединиться к НАТО и Европейскому союзу, Россию не пригласили, она осталась потенциальным врагом", отметил политик.По мере того, как все больше бывших членов Варшавского договора присоединялись к Европейскому союзу и НАТО, Россия обнаруживала все больше новых врагов на своей западной границе, считает Махатхир Мохамад."Идея, видимо, заключалась в том, чтобы спровоцировать Россию. Украина собиралась присоединиться к НАТО, прекрасно зная, что Россия будет чувствовать угрозу, потому что Украина - ее сосед", - написал он, отметив, что страны НАТО так и не признали Украину членом альянса, но продолжали провоцировать Россию, сообщая, что в конечном итоге, по его мнению, привело к нынешнему конфликту.В ходе конфликта Запад оказывает Украине поддержку только деньгами и поставками, продолжил экс-премьер Малайзии."Ни один солдат НАТО не погиб, и страны НАТО не пострадали. Это лучшая из европейских стратегий - проводить действия, практически, равносильные прокси-войне", - указал он."Тем временем провокации переместились на Дальний Восток (включая Восточную Азию - ред.), - заключил старейший политик мира.Махатхир Мохамад, возглавлявший правительство Малайзии в 1981 - 2003 годах и считающийся автором происходившего тогда Малайзийского "экономического чуда", а затем, уже в возрасте 92 лет снова избранный премьер-министром в 2018 году и проработавший в должности до марта 2020 года, находится сейчас в больнице: 31 августа он был госпитализирован после положительного теста на коронавирусную инфекцию. Серия твитов, которые политик обычно пишет или диктует сам, обрадовала многих пользователей сети, подписанных на аккаунт экс-премьера, так как она показала, что Махатхир Мохамад чувствует себя лучше.

https://ria.ru/20220902/konferentsiya-1813967038.html

https://ria.ru/20220829/putin-1812821699.html

https://ria.ru/20220902/nato-1813888131.html

https://ria.ru/20220901/evropa-1813286885.html

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в мире, махатхир мохамад, россия, малайзия, украина, нато, евросоюз, сша