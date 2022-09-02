https://ria.ru/20220902/mmkya-1813964525.html

В Москве стартует Международная книжная ярмарка

В Москве стартует Международная книжная ярмарка - РИА Новости, 02.09.2022

В Москве стартует Международная книжная ярмарка

Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) стартует в Гостином дворе. Она проводится в 35-й раз. РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T12:00

2022-09-02T12:00

2022-09-02T12:14

культура

новости культуры

сергей степашин

сергей шаргунов

михаил швыдкой

москва

россия

армения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102271/50/1022715043_0:0:3050:1716_1920x0_80_0_0_385509f209febfff8d3ede7db657e8c1.jpg

МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Московская международная книжная ярмарка (ММКЯ) стартует в Гостином дворе. Она проводится в 35-й раз. На торжественной церемонии открытия выступили глава Российского книжного союза (РКС) Сергей Степашин, глава Ассоциации писателей и издателей (АСПИ) Сергей Шаргунов, спецпредставитель президента РФ по международным культурным отношениям Михаил Швыдкой.В этом году на ММКЯ представлено более 300 издательств и запланировано более 350 мероприятий. Ярмарка по-прежнему остается международной — ожидаются гости из Армении, Белоруссии, Германии, Казахстана, Киргизии, Китая, Ирана. В субботу, 3 сентября, пройдет круглый стол "Национальная литература в контексте современного процесса России". В нем, в частности, примет участие АСПИ, которая представит первые четыре книги серии современной прозы и поэзии народов России "Местоимения".В этот же день состоится VI Международный конгресс переводчиков художественной литературы. Пятого числа проведут отраслевую конференцию "Книжный рынок России".Также на ярмарке запланирована детская программа. Она пройдет на двух площадках. Юным читателям предлагается посетить тематические выставки, мастер-классы и лекции. Всего запланировано более 70 мероприятий. А еще они смогут встретиться с такими детскими писателями, как Андрей Усачев, Анастасия Орлова, Дмитрий Емец, Виктория Либерман, Наталия Волкова, Лариса Романовская, Татьяна Стамова, Анна Игнатова, Елена Усачева.Около 80 мероприятий департамента культуры Москвы пройдет на центральной площадке ММКЯ и в районных библиотеках столицы. В Гостином дворе будет два стенда. На одном из них представлена вся книжная база, которая существует в городе, там же можно получить единый читательский билет и книги на руки.Ярмарка продлится до 5 сентября.

https://ria.ru/20220606/premiya-1793493481.html

https://ria.ru/20220901/knigagoda-1813818813.html

москва

россия

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, сергей степашин, сергей шаргунов, михаил швыдкой, москва, россия, армения, российские космические системы , книги, московская международная книжная ярмарка