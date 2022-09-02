https://ria.ru/20220902/mmkf-1814140521.html

"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ

"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ - РИА Новости, 02.09.2022

"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ

Фильм "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского получил приз в новом конкурсе Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - "Русские премьеры", где за РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T20:40

2022-09-02T20:40

2022-09-02T20:40

культура

сергей урсуляк

борис акопов (режиссер)

сергей эйзенштейн

никита михалков

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МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фильм "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского получил приз в новом конкурсе Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - "Русские премьеры", где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, этот конкурс проводится впервые, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия"."Георгия" (статуэтка "Серебряный Георгий" - ред.) за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" получает фильм "Здоровый человек", - объявил победителя председатель жюри конкурса, режиссер Сергей Урсуляк.Сам Тодоровский признался, что не ожидал получить награду. "Это очень большая честь. Я хотел бы сказать спасибо тем людям, которые в меня поверили", - сказал режиссер.Фильм "Здоровый человек" рассказывает о ведущем спортивных новостей Егоре, который становится волонтером и помогает матерям больных детей в раковом отделении. Это занятие оказывает влияние на жизнь героя - он теряет работу и чуть не разводится с женой, но все же мужчина пытается найти в себе силы, чтобы пройти свой путь до конца. Главные роли исполнили Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Евгений Ткачук, Дарья Балабанова, Олег Чугунов и Анна Мосолова.Урсуляк отметил, что давать только один приз жюри не хотело, поэтому учредило еще один приз - "Специальное упоминание жюри", который получила картина "Кэт" Бориса Акопова.ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 26 августа по 2 сентября.

https://ria.ru/20220902/lohan-1813994470.html

https://ria.ru/20220902/premiya-1814034536.html

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сергей урсуляк, борис акопов (режиссер), сергей эйзенштейн, никита михалков