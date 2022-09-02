https://ria.ru/20220902/mmkf-1814140521.html
"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ
"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ - РИА Новости, 02.09.2022
"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ
Фильм "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского получил приз в новом конкурсе Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - "Русские премьеры", где за РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T20:40
2022-09-02T20:40
2022-09-02T20:40
культура
сергей урсуляк
борис акопов (режиссер)
сергей эйзенштейн
никита михалков
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814139178_0:0:3080:1734_1920x0_80_0_0_819426d346fd1ca82ba458bd54b27f61.jpg
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фильм "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского получил приз в новом конкурсе Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - "Русские премьеры", где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, этот конкурс проводится впервые, передает корреспондент РИА Новости.Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия"."Георгия" (статуэтка "Серебряный Георгий" - ред.) за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" получает фильм "Здоровый человек", - объявил победителя председатель жюри конкурса, режиссер Сергей Урсуляк.Сам Тодоровский признался, что не ожидал получить награду. "Это очень большая честь. Я хотел бы сказать спасибо тем людям, которые в меня поверили", - сказал режиссер.Фильм "Здоровый человек" рассказывает о ведущем спортивных новостей Егоре, который становится волонтером и помогает матерям больных детей в раковом отделении. Это занятие оказывает влияние на жизнь героя - он теряет работу и чуть не разводится с женой, но все же мужчина пытается найти в себе силы, чтобы пройти свой путь до конца. Главные роли исполнили Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Евгений Ткачук, Дарья Балабанова, Олег Чугунов и Анна Мосолова.Урсуляк отметил, что давать только один приз жюри не хотело, поэтому учредило еще один приз - "Специальное упоминание жюри", который получила картина "Кэт" Бориса Акопова.ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков. В этом году ММКФ проходит с 26 августа по 2 сентября.
https://ria.ru/20220902/lohan-1813994470.html
https://ria.ru/20220902/premiya-1814034536.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/02/1814139178_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb5a467706b32e892b4d9dff0f98b49b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей урсуляк, борис акопов (режиссер), сергей эйзенштейн, никита михалков
Культура, Сергей Урсуляк, Борис Акопов (режиссер), Сергей Эйзенштейн, Никита Михалков
"Здоровый человек" победил на конкурсе "Русские премьеры" на ММКФ
"Здоровый человек" Тодоровского стал победителем конкурса "Русские премьеры" на ММКФ
МОСКВА, 2 сен - РИА Новости. Фильм "Здоровый человек" режиссера Петра Тодоровского получил приз в новом конкурсе Московского Международного кинофестиваля (ММКФ) - "Русские премьеры", где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, этот конкурс проводится впервые, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
"Георгия" (статуэтка "Серебряный Георгий" - ред.) за лучший фильм конкурса "Русские премьеры" получает фильм "Здоровый человек", - объявил победителя председатель жюри конкурса, режиссер Сергей Урсуляк
.
Сам Тодоровский признался, что не ожидал получить награду. "Это очень большая честь. Я хотел бы сказать спасибо тем людям, которые в меня поверили", - сказал режиссер.
Фильм "Здоровый человек" рассказывает о ведущем спортивных новостей Егоре, который становится волонтером и помогает матерям больных детей в раковом отделении. Это занятие оказывает влияние на жизнь героя - он теряет работу и чуть не разводится с женой, но все же мужчина пытается найти в себе силы, чтобы пройти свой путь до конца. Главные роли исполнили Никита Ефремов, Ирина Старшенбаум, Евгений Ткачук, Дарья Балабанова, Олег Чугунов и Анна Мосолова.
Урсуляк отметил, что давать только один приз жюри не хотело, поэтому учредило еще один приз - "Специальное упоминание жюри", который получила картина "Кэт" Бориса Акопова
.
ММКФ - один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн
. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. Президент фестиваля - Никита Михалков
. В этом году ММКФ проходит с 26 августа по 2 сентября.