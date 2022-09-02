https://ria.ru/20220902/mkht-1814040669.html
МХТ имени Чехова отказался от некоторых постановок из-за спецоперации
МХТ имени Чехова отказался от некоторых постановок из-за спецоперации - РИА Новости, 02.09.2022
МХТ имени Чехова отказался от некоторых постановок из-за спецоперации
Ряд постановок, озвученных в декабре-январе как предположительные показы нового театрального сезона МХТ им. Чехова, отменены в знак уважения к бойцам... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T15:13
2022-09-02T15:13
2022-09-02T15:13
специальная военная операция на украине
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константин хабенский
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ряд постановок, озвученных в декабре-январе как предположительные показы нового театрального сезона МХТ им. Чехова, отменены в знак уважения к бойцам специальной военной операции, также некоторые постановки перенесены в связи с проблемой авторских прав, рассказал художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский."Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам мы должны", — сказал Хабенский в ходе сбора труппы в преддверии открытия 125-го театрального сезона МХТ.Хабенский подчеркнул, что в связи с этим театру пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре-январе прошлого сезона. По его словам, "по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями"."Давайте попробуем дать зрителю что-то другое — возможность заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними и услышать их", — сказал он.Также Хабенский назвал и вторую причину, по которой пришлось перенести некоторые премьеры нового сезона — это связано с получением прав на постановку. "То, что раньше решалось за 1-2 месяца, сейчас растягивается на неопределённый срок. Но это вопрос терпения и времени. В конце концов, они в этой ситуации теряют больше, чем мы", — заключил Хабенский.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, общество, россия, москва, константин хабенский, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Новости культуры, Общество, Россия, Москва, Константин Хабенский, Ситуация в ДНР и ЛНР
МХТ имени Чехова отказался от некоторых постановок из-за спецоперации
Худрук МХТ имени Чехова Хабенский отменил несколько постановок из-за операции на Украине
МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Ряд постановок, озвученных в декабре-январе как предположительные показы нового театрального сезона МХТ им. Чехова, отменены в знак уважения к бойцам специальной военной операции, также некоторые постановки перенесены в связи с проблемой авторских прав, рассказал художественный руководитель и директор театра Константин Хабенский.
"Продолжается специальная военная операция. Почти каждый день гибнут люди. Ребята, выполняющие свой профессиональный долг. Просто мирные люди. Театр — живой организм. Он обязан все это знать, видеть, чувствовать. Мы не обязаны комментировать события, но чувствовать ситуацию, чувствовать настроение зрителя, прочувствовать то, за чем они приходят сейчас к нам мы должны", — сказал Хабенский в ходе сбора труппы в преддверии открытия 125-го театрального сезона МХТ.
Хабенский подчеркнул, что в связи с этим театру пришлось отказаться от некоторых названий, которые были озвучены в декабре-январе прошлого сезона. По его словам, "по-человечески неправильно сейчас брать материал для сцены художественного театра, который бы как-то иронизировал, ёрничал или имел свою интерпретацию на тему, связанную с какими-либо военными действиями и связанными с ними человеческими трагедиями".
"Давайте попробуем дать зрителю что-то другое — возможность заглянуть в себя, может быть, немножко успокоиться, разглядеть людей, которые рядом с ними и услышать их", — сказал он.
Также Хабенский назвал и вторую причину, по которой пришлось перенести некоторые премьеры нового сезона — это связано с получением прав на постановку. "То, что раньше решалось за 1-2 месяца, сейчас растягивается на неопределённый срок. Но это вопрос терпения и времени. В конце концов, они в этой ситуации теряют больше, чем мы", — заключил Хабенский.