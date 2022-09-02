https://ria.ru/20220902/mkht-1814035948.html

МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон

МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон - РИА Новости, 02.09.2022

МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон

Спектакли режиссеров Константина Богомолова, Дениса Азарова и Юрия Муравицкого будут представлены в юбилейном 125-м сезоне МХТ имени Чехова, также участие в... РИА Новости, 02.09.2022

2022-09-02T14:25

2022-09-02T14:25

2022-09-02T16:55

культура

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константин богомолов

денис азаров

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куда сходить

театр

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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спектакли режиссеров Константина Богомолова, Дениса Азарова и Юрия Муравицкого будут представлены в юбилейном 125-м сезоне МХТ имени Чехова, также участие в сезоне примет актер Данила Козловский, рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский."Уже меньше, чем через месяц, (состоится, — Прим. ред.) авторская версия спектакля Константина Богомолова "Новая оптимистическая трагедия" 1-2 октября. Март — Антон Павлович Чехов, "Дядя Ваня", режиссер Денис Азаров", — рассказал Хабенский о планах Основной сцены театра на сборе труппы.Кроме того, в этом сезоне Алла Сигалова начнет работу над постановкой "Романс о влюбленных", а Юрий Муравицкий будет работать над подстановкой "Как вам это понравится" по пьесе Уильяма Шекспира.В октябре состоится спектакль "Поколение Маугли". Хабенский отметил, что это будет первый в Москве репертуарный спектакль, который будет иметь полностью благотворительную основу. Поддержать акцию придет Данила Козловский.Также в мае состоится спектакль "Западная пристань" Бернар-Мари Кольтеса в постановке Анатолия Васильева.

https://ria.ru/20220824/mayakovka-1811586705.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Янсон

новости культуры, константин богомолов, денис азаров, данила козловский, куда сходить , театр