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МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон - РИА Новости, 02.09.2022
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Культура
https://ria.ru/20220902/mkht-1814035948.html
МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон
МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон - РИА Новости, 02.09.2022
МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон
Спектакли режиссеров Константина Богомолова, Дениса Азарова и Юрия Муравицкого будут представлены в юбилейном 125-м сезоне МХТ имени Чехова, также участие в... РИА Новости, 02.09.2022
2022-09-02T14:25
2022-09-02T16:55
культура
новости культуры
константин богомолов
денис азаров
данила козловский
куда сходить
театр
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спектакли режиссеров Константина Богомолова, Дениса Азарова и Юрия Муравицкого будут представлены в юбилейном 125-м сезоне МХТ имени Чехова, также участие в сезоне примет актер Данила Козловский, рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский."Уже меньше, чем через месяц, (состоится, — Прим. ред.) авторская версия спектакля Константина Богомолова "Новая оптимистическая трагедия" 1-2 октября. Март — Антон Павлович Чехов, "Дядя Ваня", режиссер Денис Азаров", — рассказал Хабенский о планах Основной сцены театра на сборе труппы.Кроме того, в этом сезоне Алла Сигалова начнет работу над постановкой "Романс о влюбленных", а Юрий Муравицкий будет работать над подстановкой "Как вам это понравится" по пьесе Уильяма Шекспира.В октябре состоится спектакль "Поколение Маугли". Хабенский отметил, что это будет первый в Москве репертуарный спектакль, который будет иметь полностью благотворительную основу. Поддержать акцию придет Данила Козловский.Также в мае состоится спектакль "Западная пристань" Бернар-Мари Кольтеса в постановке Анатолия Васильева.
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новости культуры, константин богомолов, денис азаров, данила козловский, куда сходить , театр
Культура, Новости культуры, Константин Богомолов, Денис Азаров, Данила Козловский, куда сходить , Театр
14:25 02.09.2022 (обновлено: 16:55 02.09.2022)
 
МХТ имени Чехова объявил планы на новый сезон

В планах МХТ имени Чехова на новый сезон спектакли Богомолова, Азарова, Муравицкого

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в медиабанкАктеры в сцене из спектакля "Венецианский купец" по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в постановке Екатерины Половцевой в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова
Актеры в сцене из спектакля Венецианский купец по одноименной пьесе Уильяма Шекспира в постановке Екатерины Половцевой в Московском художественном театре (МХТ) имени А. П. Чехова - РИА Новости, 1920, 02.09.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 2 сен — РИА Новости. Спектакли режиссеров Константина Богомолова, Дениса Азарова и Юрия Муравицкого будут представлены в юбилейном 125-м сезоне МХТ имени Чехова, также участие в сезоне примет актер Данила Козловский, рассказал художественный руководитель театра Константин Хабенский.
"Уже меньше, чем через месяц, (состоится, — Прим. ред.) авторская версия спектакля Константина Богомолова "Новая оптимистическая трагедия" 1-2 октября. Март — Антон Павлович Чехов, "Дядя Ваня", режиссер Денис Азаров", — рассказал Хабенский о планах Основной сцены театра на сборе труппы.
Кроме того, в этом сезоне Алла Сигалова начнет работу над постановкой "Романс о влюбленных", а Юрий Муравицкий будет работать над подстановкой "Как вам это понравится" по пьесе Уильяма Шекспира.
В октябре состоится спектакль "Поколение Маугли". Хабенский отметил, что это будет первый в Москве репертуарный спектакль, который будет иметь полностью благотворительную основу. Поддержать акцию придет Данила Козловский.
Также в мае состоится спектакль "Западная пристань" Бернар-Мари Кольтеса в постановке Анатолия Васильева.
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КультураНовости культурыКонстантин БогомоловДенис АзаровДанила Козловскийкуда сходитьТеатр
 
 
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